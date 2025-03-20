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三星座不知足只看見「別人比我好」！ 獅子愛攀比、他負能量爆棚
有些人懂得知足常樂，享受生活，但有些人就是對很多事情都不滿意，讓我們一起來看看「這些星座就是容易不滿足」！？
第三名：摩羯座
摩羯座其實很知足常樂，但他們總是不允許自己懈怠與失敗，因此會一直很努力的過生活，但這樣久了也會讓自己產生不滿意、不滿足的念頭，因為他們想要的東西太多了。
第二名：獅子座
獅子座的虛榮心往往都很強烈，這也導致很多事情都無法滿足他們，當他們看到別人比自己成功、比自己過的還要好，內心就會有巨大的苦悶，也越來越不滿意自己的生活。
第一名：處女座
處女座總是過於追求完美，因此常常不滿足，他們不僅把標準拿來要求自己，身旁的人也會遭殃，因此內心常常有許多負能量，讓自己深陷在一個對任何事都不滿意的情緒當中。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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