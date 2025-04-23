三星座容易不婚族？天蠍想太多、獅子沒玩夠、他「在等對的人」
婚姻不見得是現在人所需要的人生了，讓我們一起來看看「這些星座」有可能「不想結婚」！？
第三名：天蠍座
天蠍座覺得結婚是一個很大的門檻，要跟天蠍在一起都不容易了，何況是結婚，天蠍們其實對於婚姻有很多的思考，總是擔心東、擔心西，因此會讓他們對於婚姻有一種恐懼。
第二名：獅子座
獅子座的玩心很強，他們不希望自己的身價因為有了婚姻而降低，他們有被追求、捧手心的慾望，這會讓他們很不想步入婚姻，除非真的出現了一個讓他們愛不釋手的對象。
第一名：水瓶座
水瓶座的人其實不排斥婚姻，但他們不會特別的非要快快結婚不可，他們認為感覺對了很重要，因此他們認為如果都沒遇到那個對的人，不結婚也沒差。
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