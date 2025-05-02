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愛護小動物、樂於助人！三星座愛心滿滿…第一名外表火爆內心天使
在生活中有些人總是充滿著滿滿的愛心，讓我們一起來看看「這些星座」真的「非常有愛心」，做義工、行善布施都不落人後。
第三名：雙魚座
雙魚座在生活中總是會特別關心自己在乎的人，他們對於小動物更是如此，他們總是能夠用溫柔的性格來化解一切，對很多事物都充慢了愛心。
第二名：雙子座
雙子座是愛恨分明很清楚的人，一但是他們有愛的事物，他們會很認真地花時間去表達，如果是他們所養的寵物也會是相當幸福。
第一名：牡羊座
牡羊座雖然很衝動，但性格卻是非常溫順，他們總是會主動關心與幫助身旁的人，對於小動物也是寵愛有加．是非常有愛心的星座。
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