藏不住秘密三星座！兩星座大嘴巴忍不住、獅子光明正大「沒啥不能說」
人都會有秘密，有時候會分享給朋友，但有些人卻轉頭說出去。旺好運分享「這些星座沒有秘密」，建議跟他們說話前都多小心一點。
第三名：巨蟹座
巨蟹座其實完全不想要有秘密，也不希望有人跟他們說祕密，因為他們知道當自己了解真相之後，會需要抒發的窗口，就會擔心把秘密跟別人說。
第二名：獅子座
獅子座喜歡自在的生活模式，因此他們很難守住秘密，對他們來說這些都是小事情，他們只覺得要光明正大的享受生活，為何要畏畏縮縮。
第一名：處女座
處女座一直以來都很不會守住秘密，主要是因為他們心眼其實很小，總是沒有想太多就不小心透露出來，因此常常讓自己陷入麻煩之中。
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