「老是手滑」超愛買三星座！雙魚腦波弱、她買不夠還推朋友入坑

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圖為購物狂示意圖。圖/ingimage
圖為購物狂示意圖。圖/ingimage

有些人就是不懂收納又愛亂買東西，導致家中越來越多雜物，讓我們一起來看看「這些星座」就是「有夠愛亂買」！？

第三名：雙子座

雙子座很愛嘗試新鮮的東西，所以在還沒有得到的東西面前，他們很難克制自己，就會容易大掏腰包的買下來，而且他們屬於要買就要買齊，最後也是會一推東西囤積在家中。

第二名：雙魚座

雙魚座的腦波很弱，容易被業務慫恿或者說服，因此就會亂買一堆東西，家中就會囤積很多沒用的東西，導致很多都還沒使用過就過期。

第一名：天秤座

天秤座的人不只愛亂買，還會拉攏別人一起入坑，他們太愛買東西的感覺，也很愛看別人掏錢的快感，購物對他們來說算是釋放壓力的方式之一。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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