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清明節三生肖容易卡到陰！掃墓10大禁忌曝「不能愛愛、別亂拍照」
清明節是國人慎終追遠的大日子，今年清明節落在4月4日，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「清明節三個生肖容易卡到陰，10大禁忌」影片，提醒大家清明掃墓，多注意保平安。
▍三生肖容易卡到陰
屬雞
少去山邊、或是溪流多的地方，容易聚陰。
屬蛇
少去大樹下、或是很多森林覆蓋處，容易聚陰。
屬猴
別去焚燒紙錢的地方、太冷地方，也容易聚陰。
小孟老師也加碼分享清明節九大禁忌，有些是寧可信其有，也不要太鐵齒。
▍清明九大禁忌
1.不要進出老宅
清明節有很多往生靈魂出沒，進入老宅，容易遇到戀宅靈體。
2.下午五點前掃墓
早上九點、下午三點是陽氣最重時刻，是最好掃墓時間，這時間宜拜拜。下午五點為陰陽交界時間，容易遇到不潔之氣。
3.不要去家中放祖先牌位的朋友家
祖先清明容易回家，祖靈可能會和客人擦肩而過。體質弱的人容易感冒生病。
4.掃墓完別直接回家
容易將晦氣、陰氣帶回家，建議掃墓完到熱鬧地方走走再回家。
5.清明當天禁慾
家中如果有祖先牌位，祖先會回來。當天禁止打麻將，家中有音響喇叭，看電視音量都不要大聲，避免吵到祖先安寧。
6.這些水果不要拜
芭樂：象徵芭樂票、容易倒賬
番茄：像血
香蕉：象徵招(蕉)你來
釋迦：象徵佛祖頭
7.不要穿新鞋上山
鞋同音「邪」，穿新鞋容易招邪。
8.不要拍照
掃墓不宜拍照攝影，避免拍到不潔東西，也會對祖先不禮貌。
9.當日壽星不要掃墓
因為當天生日為喜氣，而掃墓是煞氣，這樣會沖煞，或一定要去，可以帶艾草前往掃墓。
10.不要拜親人以外的墓：
如果是外人陪同朋友掃墓，身分並非親人，建議站在旁邊看就好，不要亂點香，以免對方祖先跟你回家。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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