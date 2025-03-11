2025年3次「水逆」…首波周五來襲！五大星座千萬要避雷

一聽見「水逆」，許多人都怕爆，擔心狀況百出、手忙腳亂。塔羅牌老師艾菲爾在臉書警告，2025年有三大水逆，首波將在3月14日登場，影響範圍更是遍及牡羊、雙魚、獅子、射手、天蠍等五大星座，老師提供「避雷指南」，幫助大家化解衝擊，提早準備。

★第一次水逆★

3月14日水星開始逆行牡羊座，3月30日水星逆行進入雙魚座，4月7日水星回復順行雙魚座。

這次水逆可能造成職場亂流、目標模糊、溝通誤會。水逆從嚴謹的牡羊座開始，在工作、規劃、財務等務實領域容易出錯，可能會有專案延誤、合約爭議、老闆朝令夕改等情形。但到了3月30日，水逆又進入夢幻的雙魚座，又讓人陷入混亂、迷惘、決策困難，甚至會產生「想放棄一切、來場靈魂旅行」的衝動。

避雷指南

◆工作檔案三重備份，避免重要檔案消失或誤刪。

◆多次確認合約或計劃，避免因細節錯誤，導致後續麻煩。

◆切莫衝動辭職，或太快做重大決策，水逆過後可能會後悔。

◆多多與上司、同事溝通，避免職場誤會與無謂爭端。

★第二次水逆★

7月18日水星開始逆行獅子座，8月10日水星回復順行獅子座。

這次水逆可能造成人際衝突、愛情風暴、自信受挫。水逆落在高調熱情的獅子座，這意味著人際關係可能是重災區。這期間可能會容易誤會別人的話，或是說錯話得罪人，甚至感覺自己不被關注，影響自信心。戀愛方面也可能會遇到舊愛回頭、感情冷戰、或對方忽冷忽熱，讓人煩心的狀況。

避雷指南

◆少發火、多傾聽，不要太強勢，別讓小事變成大戰爭。

◆避免衝動告白或分手，水逆期間，感情容易反復不定。

◆不要過度在意他人眼光，這只是短暫不穩定期，要相信自己。

◆修復關係，如果有誤會的人際關係，可以趁此時機化解。

★第三次水逆★

11月9日－水星開始逆行射手座，11月19日水星逆行進入天蠍座，11月29日水星回復順行天蠍座。

這次水逆可能造成旅行狀況、秘密曝光、財務危機。水逆從愛自由的射手座開始，意味著旅行、學業、國際事務等領域會有突發狀況，可能訂好的機票被取消、考試失誤、出國計畫被打亂等。而到了11月19日，水逆進入神秘的天蠍座，則可能帶來秘密曝光、財務問題、舊恨重現等挑戰。

避雷指南

◆外出計畫要有備案，無論訂票、住宿、行程都要再次確認。

◆當心金錢糾紛，這段期間避免投資、借貸，一切等水逆結束再決定。

◆慎言慎行，當心隨口說出的話，會成為你未來的「黑歷史」。

◆如果過去有未解的問題，這是面對並解決的最佳時機。

艾菲爾老師提醒，水逆雖然帶來挑戰，但它不是世界末日，關鍵在於我們是否有準備「慢下來、回顧、修正」。與其過度擔心，不如做好準備，與水逆共處，度過考驗。

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