快訊

資生堂年度營收大虧24億 學者分析原因：前社長失算了

逃兵又爆教唆傷害 王大陸當兵3月13日報到役期1年

美股重挫 台股開盤跳水失守22000大關 台積電5分鐘大跌28元

2025上半年四生肖大跳豐收舞！射手財運爆發、他被貴人看見「準備升官」

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族職場順利示意圖。圖／AI生成
上班族職場順利示意圖。圖／AI生成

2025年上半年，有些星座將迎來大豐收。在財務、愛情或生活環境中，將有令人振奮的進展。夢想成真、愛情如蜜、投資或事業取得突破，都將實現。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四大星座在這些方面將迎來豐收，2025年上半年將充滿驚喜！建議同時參考太陽、上升星座。

★牡羊座：裝潢新屋 感受家的幸福

2025年上半年，牡羊座將在「居住環境」上迎來突破。可能是裝潢房屋、搬進新家，或是添購喜歡的家具，都能大大提升生活品質。牡羊座過去忙於工作，忽略了居家環境，但這半年想法有了轉變，把家看得更重要。對有心購屋的牡羊來說，也有機會找到鍾意的房子。家人的支持讓牡羊座內心更踏實，只要用心經營生活環境，幸福感就會跟著飆升。

★摩羯座：出雙入對、幸福感滿出來了

2025上半年，摩羯座的春天來了！單身者有機會在工作場合或是朋友介紹下，認識可以穩交的對象。已有伴侶者也將更進一步，默契提昇，可能會有結婚或同居計畫。摩羯座會更願意表達內心，相互的支持會讓感情生活更甜蜜，一切更幸福、更和諧，相互支持理解令關係和諧，總之這是一段幸福感滿溢的時光，會覺得有人陪真好。

★射手座：投資精準 財運爆發期

2025上半年，財運亨通的射手座將遇投資與財富成長機會。射手座眼光精準，能捕捉到好機會，無論股票房市或創業項目，都有豐厚回報。射手座理財精準，避免衝動花費，職場也獲得升遷或加薪，財務更穩。射手座正面臨財運爆發期，財運強勁，但也要要評估風險，就會獲得豐厚回報。

★天蠍座：事業起飛 貴人提拔好順利

2025上半年，天蠍座事業將飛躍發展！過往的努力被看見，會有職場升遷、創業突破或專業成就獲得認可。天蠍座以名帶利，有機會獲得重要合作機會，拓展事業版圖。天蠍座貴人運強，職涯發展順利，這段期間也很適合做重大決策，只要勇敢踏出第一步，就有機會贏來事業上的全新成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

房市 星座 結婚 職場 股票

延伸閱讀

皇天不負苦心人！上半年有投資就有回報的Top3星座…牡羊衝第一

酸民退散！內心強大、活出自在四星座…70歲林青霞也上榜

患難見真情「真朋友」四星座... 金牛提供金援、天蠍義氣相挺、他不離不棄

「小強精神」打不死...越挫越勇四星座！射手正能量、他讓失敗成為養分

相關新聞

2025上半年四生肖大跳豐收舞！射手財運爆發、他被貴人看見「準備升官」

2025年上半年，有些星座將迎來大豐收。在財務、愛情或生活環境中，將有令人振奮的進展。夢想成真、愛情如蜜、投資或事業取得突破，都將實現。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，四大星座在這些方面將迎來豐收，2025年上半年將充滿驚喜！建議同時參考太陽、上升星座。

4生肖超浪漫…馬有儀式感、羊溫柔、和「這動物」交往永遠不無聊

有些人生活過得單調平凡，有些人會追求更有變化和新鮮感，旺好運分享以下4個生肖，他們喜歡擁有浪漫的生活風格，過更有情調的日子！

每日星座運勢／雙子從核心高層人士 學習經驗提升

2025-03-11牡羊座短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。【整體運】戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍

未來5年內迎來人生關鍵期！4星座有望實現夢想 創造財富自由

命理專欄《星座神婆》近日分享，從今年至2029年的五年中，四大星座將迎來人生關鍵時刻，包括金牛、巨蟹、水瓶、雙魚座的朋友，不僅在物質與事業上獲得豐厚成果，更有機會實現長久以來的夢想。

身上隱藏的財運密碼！4部位會長「暗財痣」 眉中、腰間皆上榜

命理專欄《德合道易》近日指出，相學中所稱的「暗財痣」，意指那些長在不易被人發現的位置的痣，往往影響著偏財運。擁有此類痣相的人，常因機緣巧合獲得意外之財，即使正職事業表現平平，也有機會憑運氣與能力創造額外收入。

吵鬧一生 恩愛一生！婚姻越久感情越好的「3對生肖」

婚姻是人生的另一場旅程，誰都希望白頭偕老，恩愛一生，但有幾對生肖是需要經過水火的淬鍊，從吵架中獲得共識，婚姻時間越久，感情反而越甜蜜，一起來看看是哪幾個生肖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。