被軟禁的自由：截空對於人生的微妙牽引

這回來談談「截空」這顆星曜。

雖然都有「空」這個字，但是「截空」和「地空」的影響力與作用方式，卻大有不同。

回到要正確地解讀地空、地劫、截空這三顆星曜的意義以及影響力，首要任務就是掌握以下幾個原則：

- 地空本身的影響力是作用在同宮的甲級星

- 地劫本身的影響力不如地空，甚至可以忽略不計

- 地空與地劫聯手，會在命盤上形成四種作用力，影響的是宮位

- 截空本身的影響力是作用在它所在的宮位，而非宮內的星曜

地空的影響力是在同宮的星曜(甲級星)，而截空的影響力卻是在它所處的宮位。如果用專業術語來描述，就是「地空『空』星曜，截空『空』宮位」。

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如果用一個最粗淺，但是有點暴力傾向的方式來形容地空、截空、星曜、宮位之間的影響力及關聯性，「上銬」與「軟禁」是兩者最大的差異。

試著將星曜比喻為人，宮位是星曜所居住的建築物，那麼「地空」就是用「上銬」的方式限制星曜各方面的行動力(所以才被稱為「弱化」)。

而「截空」卻是用「軟禁」的方式讓星曜可以有限度的活動，但是活動範圍僅限於建築物內而無法跨出大門，形成一種與世隔絕的疏離。

電腦主機與周邊設備

上述的描述，是針對「地空」與「截空」之間作用方式不同的比較，但並不是對於「截空」的影響力最貼切的描述。

如果將整張命盤的十二宮當作是一套完整的個人電腦與相關的周邊設備，那麼命宮就相當於「電腦主機」，福德宮就相當於「作業系統」或是在電腦上運行的軟體，其餘的宮位就相當於「周邊設備」，如鍵盤、滑鼠、螢幕、印表機、網路攝影機、喇叭等等。

如果「截空」落在命盤中的某個宮位，就好像「周邊設備」與「電腦主機」之間的連接或溝通不良，造成「周邊設備」的功能不彰或是效果不佳。

或是「周邊設備」與「電腦主機」並不相容，不是無法啟用，就是讓電腦頻頻當機。

以印表機為例，這種功能不彰或是效果不佳，可能就是列印速度緩慢、有亂碼，或是有遺漏文字或圖形。

從實際發生的現象來看，如果截空所在的宮位與事物有關，通常就是坐命者投入多但收穫少，或是沒興趣經營、發展的人生面向。

例如，截空在官祿宮，通常代表坐命者工作、事業的發展並不順利，或是經常轉換職業、職務調動。

如果截空所在的宮位與人有關，通常就是坐命者倍感無力或疏離的人際關係。

例如，截空在父母宮，通常與父母的緣分較淡，不是相處的時間較短，就是情感比較疏離、不親近。這種緣分淡薄的原因，可能是因為父母工作、身份或是婚姻關係所造成的，也可能是親子之間的個性、代溝使然。

雖說截空所形成的影響力，其原因不見得是坐命者本身所造成的，但是有些宮位的截空，的確呈現出坐命者對於一般性事物的認知與理解，與常人有巨大的落差。

尤其是當命宮或福德宮有截空時，這種認知落差更為明顯。

舉例來說，某位客戶的福德宮有截空，疾厄宮在戌位，宮內有擎羊。在論命前的定盤作業時，詢問他的健康狀況，所得到的回覆是：從小健康狀況良好，無病痛。

「健康狀況良好，無病痛」的描述，與疾厄宮裡代表血光、開刀的擎羊，形成無法合理解釋的矛盾現象。

仔細追問之後，客戶才透露：他在青春期時，曾經接受醫生的建議，進行重大手術，以避免日後形成行動不便或不良於行的風險。

當被問及：明明經歷重大手術，為什麼還會自述「健康狀況良好，無病痛」？

客戶的回答是：「我並沒有覺得自己有病痛啊！是醫生要我開刀的，而且開完刀之後我也好好的，沒有什麼感覺！」

這種對人事物認知上的差異，也讓有些坐命者對於許多事物無感；命盤上呈現的「風雨飄搖」意象，在當事者的認知中卻是「雲淡風輕」。仔細追問細節後，才赫然發現「真相的確風雨飄搖」，但是坐命者卻是「泰山崩於前而色不變」！

不是因為勇敢，而是出於無感！

這種特質也增加定盤作業的困難度，因為對於大部分的提問，他們的回覆大多是「還好啊！」、「沒有什麼感覺！」

無作為但特性依舊？

截空另一個令人難以理解的特性，就是當截空在某個宮位時，宮位整體的作用力是微弱的，但是宮內的星曜特質依舊存在。

這也是為什麼先前要用「軟禁」來形容截空的原因。

如果要深入探究截空的特性，就必須先理解各個宮位所代表的主要意義，以及截空是怎麼影響這個宮位。

夫妻宮雖然名為「夫妻」，但是觀察的重點是坐命者的感情觀與婚姻的順逆。

然而，在命理的分析中，的確有「不利婚姻」的組合，這些組合落在夫妻宮固然容易造成不利婚姻感情的情況，但是落入命宮也依然兌現不利婚姻的結果，而且落入命宮的影響力遠大於夫妻宮。

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那麼主導「婚姻順逆」的主要因素，可能在命宮，也可能在夫妻宮，兩者必須同時觀察。

坐命者A來論命時，談及她的感情困擾。

她有個交往多年並已論及婚嫁的男友，但也坦言自己並不想走入婚姻，所以陷入掙扎與矛盾中。

主要的原因是，從她有記憶以來，父母就感情不睦，常有爭吵，並在自己高中畢業時正式離婚。因為經歷父母在婚姻中長期爭吵與互相傷害，讓她對婚姻關係失去信心，甚至產生害怕與恐懼，因此並不想走入婚姻。

看著當事者的命盤，我對於她的說明並沒有做出任何的回應，只問她兩個問題：「妳有兄弟姐妹嗎？ 他們結婚了嗎？」

「我有一個妹妹，她已經結婚了，生了一個女兒。她和妹夫很恩愛，一家三口和樂融融，真令人羨慕！」A緩緩地回答。

「嚴格來說，妳的夫妻宮內星曜的組合並不差，但是和截空同宮。從命理分析的角度來看，因為截空作用在夫妻宮，妳不想結婚是很正常的！」針對命盤，我做出了說明和解釋。

「我相信妳對於婚姻關係的感受是真實的，但是將『不想結婚』歸因於『父母婚姻失和』的這個理由，仍有待商榷，顯然它並沒有對妹妹造成類似的影響！」我繼續補充說明截空所造成的影響力。

「有沒有一種可能，是你一直都不想走入婚姻，只是用『父母婚姻失和』作為合理化與強化的理由？」這個可能性，只能留給當事者慢慢思索，畢竟結婚與否，都是她面對感情與婚姻的重要決定。

*****

坐命者B的官祿宮在申位，宮內有廉貞化祿、天姚、截空，對宮又有貪狼。

從結構上來看，申位的廉貞又稱「雄宿朝垣」格，再加上廉貞化祿，讓B從小就是個勤奮用功的資優生，在學業及專業領域上的鑽研，更是讓她一路過關斬將，取得不錯的好成績。

然而，廉貞化祿與天姚所組成的「超級桃花」，也讓B從青春期在學期間就有著絕佳的異性緣，更遑論進入職場工作後備受異性青睞或追求(當然也包括騷擾)。

而這些追求者或騷擾者，不僅限於同學、同儕、同事，也包括師長、上司和下屬。歷經不同工作場域的騷擾不斷之後，B做出痛苦的決定：離開自己深耕已久的專業技術領域，回歸家庭。

回到先前所提到的截空影響力，可能是在某個面向「投入多但收穫少」。在B的案例中，她花了許多精神與努力在自己的專業技術領域，但是吸引他人目光與注意的，卻是她的桃花異性緣。

當她做出「離開專業領域，回歸家庭」的決定時，其實也隱含著截空在官祿宮的另一個影響 - 對工作事業並沒有那麼看重，是可以從人生清單中捨去的選項，一如坐命者A的夫妻宮與婚姻抉擇。

在論命的過程中，B提出了一個令我難以直接回答的問題：「如果我的官祿宮沒有截空，我的事業會很成功嗎？」

難以直接回答的原因不是因為過於複雜，而是殘酷與不堪的暗示與可能性。

截空令人難以理解的原因之一是 “ 截空在某個宮位時，宮位整體的作用力是微弱的，但是宮內的星曜特質依舊存在 ”

「離開專業領域，回歸家庭」的決定，已經兌現「官祿宮整體對於人生的作用力」是微弱的；而宮內星曜所組成的「超級桃花」，也兌現了「宮內的星曜特質依舊存在」。

發生在B身上的桃花異性緣，以及B所做出的痛苦決定，已爲複雜的截空影響力做出完美的詮釋。

如果官祿宮沒有截空，再加上化祿，代表坐命者不會輕易放棄工作事業，並以認真、敬業的態度，投入相當的資源與時間來經營。

官祿宮內有一股力量是認真、敬業，具有專業，另一股力量是核彈等級的「超級桃花」，兩股力量的加乘而沒有截空的干擾，「能力加上魅力」讓事業上有超乎常人的表現與成就，是無庸置疑的。

但是運用自身的「桃花魅力」為工作加分，就可能引來旁人對「專業能力」與「工作表現」的質疑。更可能引來「稍有實力，但是真正加分的是桃花魅力」的負面評價！

當事者是否願意接受這種質疑或評價，就是另一個困擾或難題了！

*****

我始終相信：分析與理解命盤，是另一個深入認識自己的方式。

許多長久以來我們視為理所當然的想法或因果關係，可能只是我們的執念或是一廂情願的想法或推論。

而「截空」的出現，提供了一個再省思的機會。

或許對於長久以來既有的行為模式和當下某些事物的結果不會有立即的轉變，但是對自己有了更深一層的認識，在面臨問題與抉擇時，會有更多的自信與底氣。

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