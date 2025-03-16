殺破狼週運勢／白羊閃電陷入新戀情 2星座當心意外傷害

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，金星與水星雙雙在命宮逆行，有許多很久不見的老朋友在此時聯絡見面，或是會參加同學會，與昔日同窗再見，有些回憶上心頭，感覺十分懷舊，會是很愉快的聚會。

感情運方面，金星與水星雙雙在命宮逆行，與過去交往過的情人成功復合，兩人目前過著幸福黏膩的日子。某些白羊座閃電陷入一段新戀情，雙方正愛得濃烈，暈船很嚴重。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕能量持續影響工作宮位，目前職場一團混亂，人事大幅調動，許多人被資遣，或是調動到其他單位，自己的工作也受到影響，可能在此時跳槽，或是直接辭職不幹了。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，依然要注意家中電器、爐火的使用，與親人也容易發生爭執、冷戰的問題。某些白羊座最近不斷在看新的房屋物件，想搬到環境較佳的區域生活。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會領到為數不少的加班費，手頭較為餘裕。某些金牛座經營副業有成，業績亮眼，甚至賺得比正職還多，會考慮轉為本業。

本週須注意的部分

感情運方面，戀愛宮位持續受到月蝕的能量影響，情感對象踩到你的大雷，雙方現在已封鎖了聯絡管道，形同分手。即便感情穩定的金牛座，最近比較容易跟伴侶吵架，雙方在冷戰狀態。

人際關係方面，土星與海王星持續在人際關係宮位行進，金星與水星在秘密宮位逆行，有人在背後不斷破壞、或是收割你做的好事，這個人也許就是平日自己最信任的人。

旅遊運方面，火星持續在旅遊宮位行進，會想挑戰難度較高的旅行方式，像是攀登難度較高的山嶽，或是徒步環島，不過可能會因為體力不支，或是天候因素延後計劃。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，水星與金星雙雙在人際關係宮位逆行，會與曾經暗戀過的人重逢，但是目前已經可以把對方當成朋友，反倒是對方有意與你發展戀情，目前正在曖昧階段。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會有到海外留學、工作、外派、甚至移民的想法，目前可能在籌措資金，或是辦理一些文件。某些雙子座，則是一有空擋就飛出去海外旅行，調整生活的苦悶。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕的能量持續影響家宅宮位，會需要在短期內搬家，隨工作到人生地不熟的地方生活。某些雙子座則是跟家人鬧彆扭，甚至冷戰。此時對待親人情緒管理要特別好，多關心家人的身體健康與人身安全。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，有些支出就是省不下來，預期外的開銷很多，甚至需要舉債度日。某些雙子座慣用的某種生活用品嚴重缺貨，感到十分恐慌。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，為了購買某種昂貴的物質，會非常節省地過日子，才能存夠錢。有投資習慣的巨蟹座，會長期定額穩定投資，而會存到第一桶金。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與高等教育宮位的土星有良好連結，會交到博學多聞的朋友，年紀雖然很大，但在這樣的人身上可學到許多智慧，增廣許多見聞。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與金星雙雙在志業宮位逆行，文件常常出錯，需要不斷來回修正，工作上常常使用的電子用品故障，造成進度嚴重延遲。加上日蝕能量即將發生在志業宮位，這段時間會是職場最混亂的時期。

健康運方面，火星持續在命宮行進，每天能量消耗過多，很容易疲倦，感到過勞。這段時間依然要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並要注意健康，以及人身安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，棘手的問題迎刃而解，危機處理受到肯定。某些獅子座則是會開創各種副業，嘗試許多不同的兼職，選擇對未來最有發展性的事業經營。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，和伴侶合作許多事情，都能事半功倍，兩人的情感也會更為堅定。單身的獅子座會希望找到可以馴服自己的人，在能力與情感上讓自己誠服，才能穩定下來。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星與金星雙雙在遠行宮位逆行，出遠門容易遭受到不愉快的對待，或是受困在人生地不熟的地方，寸步難行。某些獅子座則是和外國人言語不通，遇到很多問題沒人能幫助自己。

金錢運方面，月蝕能量持續影響金錢宮位，許多資金投入在沒意義的事情上，把自己的積蓄都掏空，但最後是竹籃打水一場空，某些獅子座則是家人在經濟上需要你幫忙，手上的存款都花完了，對方還貪得無厭。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，職務不斷攀升，能力受到肯定，在職場成為管理職務，手上掌握許多資源。某些處女座則是進入組織較大，或工作穩定的機構服務，不必擔心裁員、薪資的問題。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，會進入最先進的科系，研究目前最熱門的科目，未來前途無可限量。某些處女座會希望再向上念一個學位，目前正在準備考試與面試的機會。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星、水星雙雙在財務宮位逆行，太陽亦進入財務宮位，會獲得一筆資產，金額不少，但暫時看得到，吃不到。有投資習慣的處女座，投資標的一直在持平的狀態，會暫時放一陣子，等指數有變化再進一步操作。

感情運方面，月蝕能量持續在命宮影響著感情宮位，一段已經不健康的戀情，還是下定決心放手比較好。某些處女座，則是突然被喜歡的人封鎖，自己也不知道做錯了什麼。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，因為特殊的身份，可藉著信用卡獲得服務升等，或是買到物超所值的東西，感到很幸運。有投資習慣的天秤座，選擇投資標的眼光精準，操作得宜，經常獲利。

感情運方面，金星與水星雙雙在感情宮位逆行，過去喜歡過的人會與你再續前緣，雙方可望破鏡重圓。某些天秤座則是閃電陷入戀愛之中，目前暈船得很厲害，甚至想與對方結婚。

本週須注意的部分

工作運方面，發生在秘密宮位的月蝕能量持續影響著工作宮位，同時火星持續在志業宮位行進，職場十分混亂，很多人調職或是選擇辭掉工作，目前你可能捲入大型糾紛之中，可能會因此丟掉飯碗。

健康運方面，土星與海王星持續影響著健康宮位，天王星持續影響疾厄宮位，目前有許多慢性疾病纏身，常常需要跑醫院，歸根究底可能來自免疫系統與內分泌失調造成的問題，睡眠也是關鍵，需要放長假好好調養一陣子。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，善用信用卡的優勢，消費時會獲得服務升等的禮遇，或買到物超所值的好東西。有投資習慣的天蠍座，操盤眼光精準，獲利不斷，累積的資金十分驚人。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕能量持續影響著人際關係宮位，會離開一個團體，與一些人的關係漸行漸遠。某些天蠍座可能因為吵架，或是對方生病、遭受意外，突然失去一個朋友。

工作運方面，金星與水星雙雙在工作宮位逆行，目前職場正在重新整修的狀態，暫時無法工作，或是需要遠端上班，許多事情進行很緩慢，並且常有錯誤需要修正，對你而言很浪費時間。

感情運方面，戀愛宮位持續受到發生在人際關係宮位的月蝕能量影響，戀愛關係被第三者介入，對方可能選擇別人，使你心情鬱卒。某些天蠍座同時腳踏兩條船，此時秘密容易曝光，落得兩頭落空的結果。

射手座：

整體運勢

感情運方面，水星與金星雙雙在戀愛宮位逆行，會再度遇到曾經喜歡過的對象，雙方有舊情復燃的跡象。某些射手座目前深陷一段才發展不久的戀情中，兩人正在熱戀階段。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕能量持續影響志業宮位，職場發生大型糾紛，許多人掛冠求去，你也想脫離這些是非，正在找新的單位跳槽，某些射手座則可能受到事件波及而被資遣。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，分期付款買了昂貴的東西，每個月都要支付大筆的金錢，經濟壓力頗大。某些射手座身體微恙，常常跑醫院，花在醫療上的費用也特別多。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，身體狀況不佳，甚至需要動手術治療，並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時須特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星脫離不良相位影響，在職場表現受到重視，可獲得許多資源，並得到不少加給。某些摩羯座進入較為穩定的組織工作，錢多事少離家近，工作狀況較為舒適。

感情運方面，在戀愛、創作宮位的天王星相位良好，曾經不被眾人看好的戀情，雙方修成正果，逐漸被週遭的人接受。某些摩羯座會想試著創作一些思想前衛的作品，讓更多人重視某些議題。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星與水星雙雙在家宅宮位逆行，目前居家環境正在整修，會需要將一些不良的設計作出修正。某些摩羯座與親人間有些不愉快，雙方依然有某些事情在膠著狀態。

溝通運方面，在溝通宮位的土星、海王星持續行進中，常常需要跟週遭的人協調很多問題，然而這些人都聽不進去，或是無法理解你所要表達的事情，會開始對自己溝通能力感到沒自信。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，木星在戀愛宮位行進，目前與喜歡的人正在熱戀中，雙方有意進入婚姻關係。感情穩定的水瓶座，雙方會有生育小孩的計畫，目前可能正在備孕，甚至已經在待產。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，家庭會有很特殊的成員加入，生活氣氛會變得十分愉快。某些水瓶座常常需要到外地出差、外派，受到當地人熱情招待，會覺得短居在某些地區的體驗蠻不錯的。

本週須注意的部分

學習運方面，金星與水星雙雙在學習宮位逆行，目前很想認真學習某些新知識與課程，但會遭遇種種問題，難以持續。某些水瓶座參加重要的考試，會因為一些突發狀況而缺考。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星持續行進，經常有些錢不知花到哪去，薪資或存款突然就見底了，某些水瓶座沒有養成理財儲蓄的習慣，造成信用卡債還不出來，負債累累。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星與水星雙雙在金錢宮位逆行，太陽也進入金錢宮位，最近會領到許多加給，存款增加了不少，感到生活比較寬裕。某些雙魚座則是會收回別人向你借貸的款項。

家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，討厭的鄰居在此時搬走了，生活感到清爽許多。某些雙魚座會需要購屋或搬家，此時會尋求到不錯的物件。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛宮位行進，月蝕的能量持續影響感情宮位，與情感對象容易因為一些不愉快，決定分手。即便感情穩定的雙魚座，也容易和另一半不斷爭執，此時對待越是重要的人，情緒管理要越好，以免失去對方。

健康運方面，土星與海王星在命宮持續行進，慢性疾病纏身，雖不至於遭遇生命危險，但卻長時間帶來困擾，甚至因此不能好好睡覺，身心靈承受很大的壓力。

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