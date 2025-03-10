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吵鬧一生 恩愛一生！婚姻越久感情越好的「3對生肖」

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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婚姻是人生的另一場旅程，誰都希望白頭偕老，恩愛一生，但有幾對生肖是需要經過水火的淬鍊，從吵架中獲得共識，婚姻時間越久，感情反而越甜蜜，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬、狗

充滿動力的馬寶寶，最喜歡勇往直前，只要是想得到的，都會不惜一切力量去努力，而狗寶寶則是忠實可靠，擁有堅定的意志，決定後就不會輕易放手，因此雙方都有各自的見解，所以當意見分歧時，就容易有劇烈衝突，誰也不願意讓誰，但隨著時間越久，也變得更了解對方，就會開始為對方著想，反而讓兩條平行線，緊密的結合在一起，感情也就越來越好。

第三名：、牛

樂觀開朗的豬寶寶，待人處世上充滿著浪漫情懷，總認為好運一定會從天而降，而個性謹慎內斂的牛寶寶，則是喜歡腳踏實地，一點一滴靠自己的努力獲得成果，雙方在性格上充滿著衝突，所以想不吵架也難，但牛寶寶雖然固執卻也是溫和的，最後仍會選擇當豬寶寶的後盾，提前做好準備，一旦有問題時，就會挺身而出，這也讓豬寶寶有安全感，因此時間越久，雙方的情感也就越堅固。

第三名：龍、虎

個人主觀意識極強的龍寶寶，盛氣凌人，好勝不服輸，有時更會唯我獨尊，不可一世，而充滿霸氣的虎寶寶，雖然熱情大方，但也剛愎自用，不太接受他人意見，所以兩人在一起時，都會想要當老大，只要吵起架來，絕對是轟動武林，驚動萬教，但是只要有一方能夠折服對方，那麼對方就會變成死心踏地的順從，雙方的關係也就越來越和諧，感情必定能夠羨煞旁人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

婚姻 衝突

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