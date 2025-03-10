快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

身上隱藏的財運密碼！4部位會長「暗財痣」 眉中、腰間皆上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
相學中所稱的「暗財痣」，意指那些長在不易被人發現的位置的痣。示意圖／Ingimage
相學中所稱的「暗財痣」，意指那些長在不易被人發現的位置的痣。示意圖／Ingimage

命理專欄《德合道易》近日指出，相學中所稱的「暗財痣」，意指那些長在不易被人發現位置的痣，往往影響著偏財運。擁有此類痣相的人，常因機緣巧合獲得意外之財，即使正職事業表現平平，也有機會憑運氣與能力創造額外收入。

那麼，哪些部位長痣可視為「暗財痣」呢？文章列出四個關鍵位置：

頭頂有痣：聚財之象

若頭頂長痣，象徵此人一生運勢順遂，生活多半風調雨順。尤其痣的位置愈接近頭頂中心，意味著個人的聚財能力愈強。這類人際關係良好，即便遇到難題，也常能獲得貴人相助，化險為夷。

眉中藏痣：智慧與財氣並重

相學中強調「痣宜藏不宜露」，越隱密的痣，往往運勢越佳。若眉毛內側藏有痣，被形容為「眉裡藏珠」，代表此人天生財運旺盛。這類人頭腦清晰，做事踏實有條理，不輕言走捷徑，通常能在某個領域累積成果，實現財富自由。

耳後有痣：福氣與膽識兼具

耳形飽滿原本即是長壽與福氣的象徵，若耳後有痣，更被認為是財運亨通的表徵。此類人聰明機靈、行事謹慎，能夠在穩健中求突破。即使年輕時家境普通，也有機會靠自身努力翻轉命運，邁向富裕人生。

腰間有痣：富貴在身邊

在相學中，若腰部長痣，被視為命中藏財的吉兆。這表示此人賺錢不必過度辛苦，容易得財。通常這類人家庭背景不俗，享有祖蔭庇佑，家庭和樂，也容易獲得貴人支持，事業財運皆不俗。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 眉毛 財富 運勢

延伸閱讀

好滋味不見了？他問維力炸醬麵味道是否變了 一票人推：改吃綠色版本

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

男自爆不刷牙卻「幾乎沒蛀過」 網搖頭：30歲後就知道

男跟吃素朋友出國很後悔「超麻煩」 網卻不挺：你問題更大

相關新聞

未來5年內迎來人生關鍵期！4星座有望實現夢想 創造財富自由

命理專欄《星座神婆》近日分享，從今年至2029年的五年中，四大星座將迎來人生關鍵時刻，包括金牛、巨蟹、水瓶、雙魚座的朋友，不僅在物質與事業上獲得豐厚成果，更有機會實現長久以來的夢想。

身上隱藏的財運密碼！4部位會長「暗財痣」 眉中、腰間皆上榜

命理專欄《德合道易》近日指出，相學中所稱的「暗財痣」，意指那些長在不易被人發現的位置的痣，往往影響著偏財運。擁有此類痣相的人，常因機緣巧合獲得意外之財，即使正職事業表現平平，也有機會憑運氣與能力創造額外收入。

吵鬧一生 恩愛一生！婚姻越久感情越好的「3對生肖」

婚姻是人生的另一場旅程，誰都希望白頭偕老，恩愛一生，但有幾對生肖是需要經過水火的淬鍊，從吵架中獲得共識，婚姻時間越久，感情反而越甜蜜，一起來看看是哪幾個生肖。

唐綺陽星座運勢週報：天秤身邊出現1類貴人 魔羯感情當心爛桃花

本週金、水逆行，想衝破現狀卻感覺不順，要注意問題所在，容易出現溝通不良和交通不便情況，建議雙子、處女、天秤、金牛行事要收斂一些。天王能量強，突發狀況多，凡事需保持彈性。日火三分相，推動水象星座能量，把握動起來的機會。

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「運勢扶搖直上」：有豐厚的財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要誠信為本，就會帶來滿滿的財富，有人則是不負所托，就能讓荷包更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

蛇年變動大…把握第1個天赦日 2時段強運迎財福

今天是蛇年第一個天赦日，民俗專家廖大乙表示，由於今年「雙春閏月逢青蛇」，是變動大的一年，建議把握第一個天赦日，也就是今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。