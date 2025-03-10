身上隱藏的財運密碼！4部位會長「暗財痣」 眉中、腰間皆上榜

命理專欄《德合道易》近日指出，相學中所稱的「暗財痣」，意指那些長在不易被人發現位置的痣，往往影響著偏財運。擁有此類痣相的人，常因機緣巧合獲得意外之財，即使正職事業表現平平，也有機會憑運氣與能力創造額外收入。

那麼，哪些部位長痣可視為「暗財痣」呢？文章列出四個關鍵位置：

頭頂有痣：聚財之象

若頭頂長痣，象徵此人一生運勢順遂，生活多半風調雨順。尤其痣的位置愈接近頭頂中心，意味著個人的聚財能力愈強。這類人際關係良好，即便遇到難題，也常能獲得貴人相助，化險為夷。

眉中藏痣：智慧與財氣並重

相學中強調「痣宜藏不宜露」，越隱密的痣，往往運勢越佳。若眉毛內側藏有痣，被形容為「眉裡藏珠」，代表此人天生財運旺盛。這類人頭腦清晰，做事踏實有條理，不輕言走捷徑，通常能在某個領域累積成果，實現財富自由。

耳後有痣：福氣與膽識兼具

耳形飽滿原本即是長壽與福氣的象徵，若耳後有痣，更被認為是財運亨通的表徵。此類人聰明機靈、行事謹慎，能夠在穩健中求突破。即使年輕時家境普通，也有機會靠自身努力翻轉命運，邁向富裕人生。

腰間有痣：富貴在身邊

在相學中，若腰部長痣，被視為命中藏財的吉兆。這表示此人賺錢不必過度辛苦，容易得財。通常這類人家庭背景不俗，享有祖蔭庇佑，家庭和樂，也容易獲得貴人支持，事業財運皆不俗。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。