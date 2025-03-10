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唐綺陽星座運勢週報：天秤身邊出現1類貴人 魔羯感情當心爛桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報3/10-3/16】

星象影響：金水逆行、觸動天王能量、日火三分相

本週金、水逆行，想衝破現狀卻感覺不順，要注意問題所在，容易出現溝通不良和交通不便情況，建議雙子、處女、天秤、金牛行事要收斂一些。天王能量強，突發狀況多，凡事需保持彈性。日火三分相，推動水象星座能量，把握動起來的機會。

12星座個別影響：

雙子：注意健康維持免疫力；感情爭取才有機會

射手：發展受挫需轉換心態；感情請勿鑽牛角尖

魔羯：受到限制需讓步交換；感情當心遇爛桃花

雙魚：容易想太多影響心神；感情太悲觀易自毀

牡羊：多愁善感會影響決策；易對不主動者動心

金牛：注意身體健康防扭傷；感情溝通不順請自省

處女：遇阻礙是為重新思考；感情遇問題較悲觀

水瓶：遇意見不合需多說服；多多表達吸引桃花

巨蟹：穩固內部士氣更順利；感情適合居家氛圍

獅子：事事順心輕鬆愉快；感情宜展現可愛面貌

天秤：身邊出現女性貴人；多加打扮更使魅力爆棚

天蠍：收穫滿滿衝勁十足；感情積極更有吸引力

唐綺陽 星座運勢 桃花 溝通 能量

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