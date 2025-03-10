快訊

政壇新手勝選！卡尼將成加拿大新總理 支持對美報復性關稅

就是今天！蛇年變動大把握第1個天赦日 2時段強運迎財福

賴政府擴大清查持有大陸身分證 挨批擾民

聽新聞
0:00 / 0:00

蛇年變動大…把握第1個天赦日 2時段強運迎財福

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是變動大的一年，民俗專家廖大乙建議，把握蛇年第一個天赦日懺悔改運，且以辰時、午時2時段最佳，能祈願迎接財福開運。圖／本報資料照
今天是變動大的一年，民俗專家廖大乙建議，把握蛇年第一個天赦日懺悔改運，且以辰時、午時2時段最佳，能祈願迎接財福開運。圖／本報資料照

今天是蛇年第一個天赦日，民俗專家廖大乙表示，由於今年「雙春閏月逢青蛇」，是變動大的一年，建議把握第一個天赦日，也就是今天誠心向天懺悔，以辰時（上午7至9時）及午時（上午11時至下午1時）2時段最強運，喜迎財福開運。

廖大乙指出，「天赦日」相傳是玉皇大帝為世人開恩特赦的日子，正能量、靈動力最強，宜去穢、除障，而在天赦日誠心向玉皇大帝懺悔求赦罪，先讓自身心靈「除舊布新」，再求接福轉運，祈願身體健康、工作順利、化解糾紛等事半功倍。

尤其，乙巳蛇年五行屬木是特殊的「雙春閏月逢青蛇」，其中不只有2個農曆六月，更蛇在12生肖排第6，其台語為「溜」音同6，就連天赦日都有6個，除了今天，後續分別落在5月25日、7月24日、8月7日、10月6日、12月21日。

廖大乙說， 俗話說「死蛇活尾溜」本就是變動大的一年，又逢閏6月、6個天赦日等，使得今年能量轉換更強烈，建議在第一個天赦日就好好向玉皇大帝懺悔祈求赦罪，以辰時（上午7至9時）及午時（上午11時至下午1時）2時段最佳。

其中，辰時是萬物甦醒的時間，午時陽氣最盛，把握最強運的2時段在見天且感覺舒服的露天環境，雙手合十誠心向玉皇大帝懺悔，真切檢討自己，為做錯的事道歉，放下糾結，有捨才有得，從心（重新）開始，祈願迎接財福開運最有效。

在正能量強的天赦日，透過行善布施積福，其中捐血是最好方式，若剛好遇到遭販售恐被殺生的活體動物，也能買下放回其所生長的場域，也能打電話或傳LINE問候關懷久未聯繫的親友，尤其是今年犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生活運勢、運勢、運氣、好運、小確幸、情緒、幸福示意圖。圖／AI生成
生活運勢、運勢、運氣、好運、小確幸、情緒、幸福示意圖。圖／AI生成

天赦日 能量 蛇年

延伸閱讀

周三驚蟄…4生肖走大運 這樣做改運招財退小人

彰化北斗東螺媽天公爐被埋人骨作法 番老太祖派黑狗示警？

威力彩飆14億…4生肖財星旺 謹記「有捨財有得」

大S骨灰樹葬…民俗專家推3樹種 能長年守護家人

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「運勢扶搖直上」：有豐厚的財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要誠信為本，就會帶來滿滿的財富，有人則是不負所托，就能讓荷包更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

蛇年變動大…把握第1個天赦日 2時段強運迎財福

今天是蛇年第一個天赦日，民俗專家廖大乙表示，由於今年「雙春閏月逢青蛇」，是變動大的一年，建議把握第一個天赦日，也就是今天...

每日星座運勢／巨蟹溝通應注意技巧 投資宜採多元

2025-03-10牡羊座短評：別讓自己活得太累。【整體運】工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話

殺破狼週運勢／獅子金錢運下滑「恐財損」水瓶避免出門旅遊

殺破狼2025年3月10日～3月16日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 感情運方面，水星與金星雙雙在命宮逆行，與前任情人正在談復合，雙方有可能破鏡重圓。某些白羊座突然迷戀上一個人，但

12星座女中...「3大星座」最吸引追求者！她們根本不急 慢慢選擇真愛

在這廣大的世界中，每個星座都擁有屬於自己的光芒，而在愛情的舞台上，有些星座的女生似乎天生擁有吸引他人目光的魅力。「搜狐網」列出三大星座女生總是眾人矚目的焦點，她們不缺乏追求者，根本不需要急著談戀愛，還可以慢慢挑選。

三大星座男「寵妻魔人」！愛上就無限包容、多任性都行

男友、老公上榜了嗎？星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中點名三個星座男，只要一愛上怎麼任性都願意包容，無怨無悔的把另一半寵成公主，建議參考太陽星座、上升星座、金星星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。