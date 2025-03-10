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蛇年變動大…把握第1個天赦日 2時段強運迎財福
今天是蛇年第一個天赦日，民俗專家廖大乙表示，由於今年「雙春閏月逢青蛇」，是變動大的一年，建議把握第一個天赦日，也就是今天誠心向天懺悔，以辰時（上午7至9時）及午時（上午11時至下午1時）2時段最強運，喜迎財福開運。
廖大乙指出，「天赦日」相傳是玉皇大帝為世人開恩特赦的日子，正能量、靈動力最強，宜去穢、除障，而在天赦日誠心向玉皇大帝懺悔求赦罪，先讓自身心靈「除舊布新」，再求接福轉運，祈願身體健康、工作順利、化解糾紛等事半功倍。
尤其，乙巳蛇年五行屬木是特殊的「雙春閏月逢青蛇」，其中不只有2個農曆六月，更蛇在12生肖排第6，其台語為「溜」音同6，就連天赦日都有6個，除了今天，後續分別落在5月25日、7月24日、8月7日、10月6日、12月21日。
廖大乙說， 俗話說「死蛇活尾溜」本就是變動大的一年，又逢閏6月、6個天赦日等，使得今年能量轉換更強烈，建議在第一個天赦日就好好向玉皇大帝懺悔祈求赦罪，以辰時（上午7至9時）及午時（上午11時至下午1時）2時段最佳。
其中，辰時是萬物甦醒的時間，午時陽氣最盛，把握最強運的2時段在見天且感覺舒服的露天環境，雙手合十誠心向玉皇大帝懺悔，真切檢討自己，為做錯的事道歉，放下糾結，有捨才有得，從心（重新）開始，祈願迎接財福開運最有效。
在正能量強的天赦日，透過行善布施積福，其中捐血是最好方式，若剛好遇到遭販售恐被殺生的活體動物，也能買下放回其所生長的場域，也能打電話或傳LINE問候關懷久未聯繫的親友，尤其是今年犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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