本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「運勢扶搖直上」：有豐厚的財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要誠信為本，就會帶來滿滿的財富，有人則是不負所托，就能讓荷包更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬豬

如果你是辛苦的臨時工作者，常常工作不穩定，需要等待機會，那麼在本周將會有很好的工作機會現前，尤其是道路整修工程的相關人員，在這段時間裡，有不錯的運氣，能得到一份較為長期的工作，薪資待遇也很合理，只要你認真努力不要出錯，就能維持很長一段時間的穩定收入。

第四名：血型B型+生肖屬虎

在車水馬龍的城市中，代步工具除了汽車外，最方便的莫過於機車了，如果你是機車行老闆，本周的財運上升，在這段時間裡，會有許多機車族牽著愛車前來找你維修，也有一些老客戶要找你舊車換新車，只要你能憑著誠信為本，盡力去幫助客人，除了能得到好名聲外，也會帶來滿滿的財富。

第三名：血型B型+生肖屬蛇

所謂馬路如虎口，如果你是在虎口中討生活的貨運司機，本周將是工作非常忙碌的一周，在這段時間裡，會有許多急件貨物須要趕工加班運送，數量之多讓你備感辛勞，所以請你一定要打起精神，保持最佳狀態好好完成任務，只要不負所托，業績獎金一定會非常漂亮，讓你的荷包更加飽滿。

第二名：血型AB型+生肖屬雞

餐桌上的美味莫過於海鮮，如果你是水產養殖業者，本周不僅能夠大豐收，而且也有相當好的財運，在這段時間裡，請保持水產的新鮮度，會有意想不到的大廠商來洽談，他們提著重金和誠意前來，只要你能夠承諾維持水產的穩定度，就能簽到一筆大合約，讓你的財庫不斷向上累積。

第一名：血型A型+生肖屬鼠

家家戶戶都有鋁門窗，如果你是鋁門窗相關的經營者，本周的運勢扶搖直上，財運非常旺盛，在這段時間裡，會有相當多的客戶前來詢問，你必須要以客戶的立場為主，提供最專業的建議，就能接下許多訂單，之後再一步步的竣工，就能獲得五星好評，也替自己帶來豐厚的財富。

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