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三大星座男「寵妻魔人」！愛上就無限包容、多任性都行

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師分享包容力最強的三個星座男。 示意圖／ingimage
星座專家白瑜老師分享包容力最強的三個星座男。 示意圖／ingimage

男友、老公上榜了嗎？星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中點名三個星座男，只要一愛上怎麼任性都願意包容，無怨無悔的把另一半寵成公主，建議參考太陽星座、上升星座、金星星座。

TOP 3：天秤座 不去計較、幽默化解

多是俊男美女，又才華洋溢的天秤座常被說是「中央空調」，不過白瑜強調，只要被天秤認定，透過先前經驗累積或是沒有理由的責任感出現後，只要是他們重要的人，天秤都願意無限包容，即使發生衝突也會用幽默化解，避免尷尬。

TOP 2：金牛座 耐心穩重、給安全感

金牛的包容屬於內傷型，通常透過壓抑、被動、逃避、假裝看不到，願意包容另一半的金牛總是看著長遠目標，因為看成未來不可或缺的夥伴，希望兩人不要鬧僵，所以願意無條件的包容，不論是公司或是私生活態度不分家，不僅有耐心還會適時給予安全感，金牛還會多次反思、改進學會與另一半磨合。

TOP 1：雙魚座 共情力強、接納讓步

雙魚共情力強，常擔心付出沒有回報。總能感性地給予情價值，假設要拍朋友「彩虹屁」，雙魚很清楚就知道對方想要聽到什麼餒榮，不過也容易因為得不到等值的反饋而受傷。雙魚男的特性是「越被需要越覺得自己厲害」，白瑜強調雙魚男的包容比起言語上的情緒價值，更常直接行動去接納與讓步。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

兩性關係 天秤座 星座 男友 金牛座 雙魚座

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