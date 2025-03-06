今年「孤鸞年」不宜嫁娶？命理師破除謠言：無稽之談

台灣民間流傳「孤鸞年」、「寡宿年」都不宜嫁娶，不過今年、去年與前年分別是孤鸞年、寡宿年，若按此習俗，2023至2025年都不宜婚嫁，命理師楊登嵙說，該習俗與過去日本曾統治台灣有關，但為「無稽之談」，今年想辦婚事的新人，只要看到農民曆是適合的吉日，沒有刑、沖、尅、害，即可結婚，沒有禁忌。

命理師楊登嵙說，台灣民間習俗流傳，一年只要有兩次「立春」，或是一年內沒有「立春」節氣，分別是「孤鸞年」及「寡宿年」，兩種都不宜嫁娶，不過此民俗傳統，屬於無稽之談，只要農民曆上是結婚嫁娶的吉日，再考慮到兩位新人及雙方主婚人，不可對其刑、沖、尅、害，即可結婚。

楊登嵙說，2023年跟今年是「孤鸞年」，而2024年是「寡宿年」，若按照該民俗說法，等於想結婚的新人會有連續3年都不能結婚，不過此民俗說法，是與過去日本曾統治台灣，而有該習俗有關。

楊登嵙解釋，日本民間流傳一名無惡不作、殺人放火的女子是「丙午年」出生，不過此一日本民間習俗流傳到台灣後，在口耳相傳中，變成「孤鸞年」結婚夫妻會聚少離多，因一年中有兩個立春，春代表桃花，孤鸞年有「雙春」，有淫亂意涵，加上原本60年一輪的「丙午」馬年，被誤傳為是12年一輪的午馬年，才讓此習俗一直流傳迄今，但純屬無稽，今年想辦婚事的新人不必在意。 今年是孤鸞年，民間流傳不宜嫁娶的說法，命理師楊登嵙說明今年仍可嫁娶。圖／本報系資料照片

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