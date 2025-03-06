人見人愛花見花開！3星座春天事業一帆風順…Top 1「轉角遇見貴人」

這些星座注意！抓緊2025年春季，事業將扶搖直上。星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中提醒三個星座，春天即將到來務必好好把握，事業將一帆風順，建議參考太陽星座、上升星座。

Top3 水瓶座／大膽嘗試、抓住機會

這個春季對這時代的水瓶而言非常美好，老師建議不論想做什麼、有什麼瘋狂的想法都可以大膽嘗試，越是大膽，不論是財富或想做的事情都能更順利，務必好好把握。

Top2 摩羯座／過往努力 厚積薄發

摩羯過去的努力都能厚積薄發，或許工作上過去兩年都覺得悶悶的、不如意，不過別擔心因為2025年的春天過去所走的每一條路都不是白走的，有很多機會可以好好發揮自己。

Top1 獅子座／貴人幫扶 水到渠成

獅子座貴人運在春天時非常旺，所以要好好抓住機會，不論是明面上的貴人或是暗中的貴人都要抓住，工作遇上貧頸或許可以考慮轉換跑道，受到他人指責可以先參考是不是有道理。

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