人見人愛花見花開！3星座春天事業一帆風順…Top 1「轉角遇見貴人」
這些星座注意！抓緊2025年春季，事業將扶搖直上。星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中提醒三個星座，春天即將到來務必好好把握，事業將一帆風順，建議參考太陽星座、上升星座。
Top3 水瓶座／大膽嘗試、抓住機會
這個春季對這時代的水瓶而言非常美好，老師建議不論想做什麼、有什麼瘋狂的想法都可以大膽嘗試，越是大膽，不論是財富或想做的事情都能更順利，務必好好把握。
Top2 摩羯座／過往努力 厚積薄發
摩羯過去的努力都能厚積薄發，或許工作上過去兩年都覺得悶悶的、不如意，不過別擔心因為2025年的春天過去所走的每一條路都不是白走的，有很多機會可以好好發揮自己。
Top1 獅子座／貴人幫扶 水到渠成
獅子座貴人運在春天時非常旺，所以要好好抓住機會，不論是明面上的貴人或是暗中的貴人都要抓住，工作遇上貧頸或許可以考慮轉換跑道，受到他人指責可以先參考是不是有道理。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言