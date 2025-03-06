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偏財旺盛卻養殺生災！王大陸八字沖蛇年 命理師：行運「七殺」錯誤難藏

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人王大陸涉嫌教唆打人。 聯合報系資料照
藝人王大陸涉嫌教唆打人。 聯合報系資料照

知名藝人王大陸近日因逃兵案備受外界關注，未料檢方在調查過程中意外發現更嚴重的案外案。據了解，王大陸去年返台時，因不滿接送車服務，竟涉嫌教唆友人痛毆接送車司機及派車員，導致對方重傷。檢察官在扣查其手機時掌握相關證據，目前已依殺人傷害罪展開深入偵辦。

除了法律問題纏身，王大陸的命理運勢也被熱議。著名命理師毛衣老師近日在其臉書粉專上發表影片分析，指出王大陸今年行運「七殺」，脾氣暴躁且處事衝動，容易以暴力解決問題。此外，命中偏財旺盛卻養殺生災，特別容易因情感糾紛引發爭端。今年適逢蛇年與其八字相沖，加上未來兩年犯太歲，毛衣老師預測即使有貴人相助，其事業仍將面臨重重挑戰。

毛衣老師進一步指出，九紫大運的開始意味著過往所犯的錯誤將難以隱藏。對於王大陸而言，今年恐怕是其人生與事業的重大轉折點。一連串負面新聞的曝光，不僅讓他官司纏身，更可能斷送其演藝生涯。

目前，檢方已對王大陸施暴案展開調查，而逃兵案的後續進展也備受社會關注。至於王大陸是否能順利渡過此次危機、挽回公眾信任與事業發展，仍需時間觀察。然而無可否認的是，其形象已因這些爭議事件遭受嚴重打擊，未來演藝之路充滿不確定性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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傷害罪 命理師 毛衣老師 王大陸 蛇年

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