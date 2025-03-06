逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

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聯合新聞網／ 澤誼老師
去年涉教唆傷害，毆打Uber司機，王大陸日前為新北地院裁定500萬元交保候傳。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影
去年涉教唆傷害，毆打Uber司機，王大陸日前為新北地院裁定500萬元交保候傳。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

雙子座的靈魂燃料就是「辯論」，但有時候吵一吵就變成「動手示範」。王大陸最近就被爆出教唆人動手揍司機，這根雙子屁孩的本性完全藏不住一樣，就是先鬧再說。雙子座最經典的行為模式就是：嘴上說著「大家冷靜點」，但身體已經動起來了；事情鬧大後，再來狡辯「你們誤會我了！」但最關鍵的是，雙子屁孩如果背後有靠山，囂張值直接破表。有資源、有背景、有關係，他們就會更不管社會法規了，因為知道出事有人罩，根本不怕！王大陸這次的新聞，不也透露著「反正我有人撐腰」的氣場嗎？

★雙子座：好辯屁孩

雙子座的靈魂燃料就是「辯論」，不管他們有沒有道理，反正他們絕對不會認輸。只要你跟他們意見不同，他們就會開啟「你是錯的，我才是對的」模式，嘴巴比拳頭還要兇！吵起來能從清朝吵到宇宙大爆炸，重點是他們還能覺得自己特別有邏輯，殊不知根本是屁話製造機。

★射手座：暴走屁孩

射手的人生哲學就是「我爽就好」，什麼規矩、什麼責任，先玩再說，出事再跑。這種屁孩最愛臨時起意，半夜說走就走、無視別人的計畫，讓朋友氣到想揍人。他們覺得自己是隨性的浪人，但事實上只是個不受控的屁孩，一旦碰到麻煩，就裝沒事跑去躲起來的白目大王。

★牡羊座：被煽動屁孩

牡羊屁孩的精髓就是「聽風就是雨」，別人稍微煽動一下，他們就像按了加速鍵一樣衝出去，等撞到牆才發現自己在幹嘛。他們脾氣暴躁、腦袋不思慮，根本就是被情緒牽著走的衝動機器，很容易被別人利用還不自知，社會在走，義氣要有，這種屁孩個性展露無遺！出事了？沒關係，他們會繼續熱血衝鋒，反正學不會教訓。

★雙魚座：愛哭屁孩

雙魚屁孩的特點就是「我只是個寶寶，怎麼可以罵我呢？」。他們脆弱又愛幻想，情緒比天氣還善變，一開心就無敵可愛，一難過就變成行走的情緒炸彈，這個時候當然就要像個寶寶一樣一哭二鬧三揍人了！他們永遠覺得自己是被欺負的小天使，所以屁孩起來也是義正嚴辭的！但其實是情緒勒索大師，哭完還會覺得自己特別可憐，然後繼續搞鬼。

★天蠍座：中二屁孩

天蠍屁孩的心裡住著一個中二病晚期的復仇者，他們超愛記仇，動不動就覺得自己是黑暗英雄，一邊陰沉地盯著你，一邊心裡盤算著什麼時候出手。他們覺得自己特別有深度，但其實只是在腦補一個根本不存在的劇情，大概是《死亡筆記本》看太多，以為自己在演正義使者，事實上只是個過度戲劇化的屁孩。

這五大屁孩星座，不是愛吵架就是愛搞事，不是玻璃心就是太中二。他們能鬧翻天，還能覺得自己沒錯。你身邊有這些屁孩朋友嗎？

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 王大陸

澤誼老師

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