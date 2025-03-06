金星逆行衝擊！5大星座「運勢大洗牌」 白羊感情迎重大變化、摩羯財運受影響

進入了3月，金星開始在白羊座逆行，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，這股能量將會擾動情感、財富與人際關係，而且會一直影響到4月21日，直到金星回歸雙魚座才漸漸平息。中間驚蟄、春分、清明、穀雨4大節氣也會加深影響，雖然帶來挑戰，不過也是反思與成長的好時機。這次逆行對白羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座、雙魚座衝擊最大，也是時候「重啟與升級」，迎接改變。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔！

白羊座

金星在你的命宮逆行，感情將迎來重大變化！過去的戀人可能突然回頭，讓你陷入是否要復合的猶豫，或是你開始重新審視目前的關係，試圖釐清自己真正渴望的愛情模式。這段時間是情感整理期，容易有衝動情緒，但請保持冷靜，避免倉促做出決定。

財務方面，支出可能超出預算，建議謹慎理財，避免因情緒低落而衝動購物，以免造成經濟壓力。幸運的是，當金星回到雙魚座後，你將更加了解自己的需求，並能做出更明智的選擇。這是一個整理內心、重塑自我的關鍵時刻，等到4月21日後，你將以更成熟的心態，迎接新的感情與人生階段！

巨蟹座

金星逆行影響你的人際宮，過去的關係可能再次浮現，你可能會迎來舊友回歸，或是察覺某些關係需要調整。在職場上，溝通不良與誤會增多，讓你感到煩躁，甚至萌生遠離某些人的想法。然而，這段時間其實是讓你重新審視人際關係的機會，學習坦率表達自己的想法，而不是一味迎合他人。

同時，這也是清理「無效社交」的時刻，不必勉強維繫讓你感到疲憊的關係，專注於真正值得珍惜的人。等到4月中旬，你將發現自己的朋友圈更加單純，職場上也能找到可靠的夥伴，讓人際互動變得更加和諧順遂！

天秤座

身為金星守護的天秤座，這次逆行對你的事業影響深遠。職場可能出現變動，如團隊重組、專案暫停，甚至讓你開始思考是否該轉換跑道。這段時間適合回顧自己的職涯發展，評估當前的工作是否符合內心期待，還是你其實渴望更具挑戰性的方向？

此外，合作關係也將受到考驗，你可能需要重新協商合約，或是調整與夥伴的合作模式。雖然過程充滿變數，但這也是改善職場環境的契機。當金星恢復順行後，你將更清楚自己的目標，甚至可能迎來更好的發展機會，讓自己在職場上更進一步！

摩羯座

金星逆行將影響你的財務運勢，因此這段時間需要特別注意金錢管理。你可能會遇到突如其來的支出，或發現過去的財務規劃需要做出調整。這不是進行衝動投資的好時機，尤其是對於風險較高的理財產品，建議採取保守策略，穩步前進。

此外，這也是檢視收支平衡的好時機，看看是否有不必要的財務損失能夠避免。雖然短期內可能會感覺財務有些壓力，但只要耐心調整，金星順行後，你將會有更穩定的經濟狀況。此外，與家人相關的財務問題也可能會浮現，例如家庭開支或房產投資，請理性討論，避免衝動決策！

雙魚座

金星逆行影響了你的價值觀，這段時間你可能會開始反思「什麼才是最重要的？」過去習慣的生活方式或許讓你感到迷茫，甚至會對現有的目標產生疑問。這是一個「靈魂成長」的時期，你可能會嘗試新興趣、學習新知，甚至考慮改變生活方式，如搬遷或換工作等。

雖然這些變動可能讓你感到不安，但這正是促使你蛻變的契機。此時，多與自己對話，聆聽內心的聲音，當金星順行後，你會發現自己更有力量，並準備好迎接人生的新篇章。

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