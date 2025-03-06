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春日轉運「生命靈數」有答案！5號人先斷捨離、這數字人快去旅行

聯合新聞網／ 綜合報導
生命靈數示意圖。圖片來源/ingimage
生命靈數示意圖。圖片來源/ingimage

隨著春天腳步接近，是否感受到新的轉機與希望？日媒「占いTV」分享透過自己的西元出生年月日，計算出的「生命靈數」，可以找到這個春天最適合你的開運方式。藉由調整自己的日常習慣和生活方式的，讓自己迎向更幸福的未來。

怎麼計算生命靈數？

將西元出生年月日的數字相加的總和，再次相加至個位數。

例如，1987年10月30日出生者：

1+9+8+7+1+0+3+0＝29，2+9＝11，1+1＝2，因此生命靈數為「2」。

☆生命靈數與開運建議

生命靈數1：手作料理

透過手作美食提升自信與幸福感，讓春天帶來意想不到的驚喜。

生命靈數2：裝飾頸部

運用項鍊等小物，打亮臉部印象。提升戀愛運，讓命運之人更容易注意到你。

生命靈數3：學習外語

喜歡哪個國家？想去哪裡旅行呢？學外語不僅能拓展國際視野，還能迎接新機遇、建立新人脈。

生命靈數4：開始健身

透過鍛鍊累積力量，為事業與生活注入更多能量。

生命靈數5：整理雜物

清理不必要的物品與目標，將所有精神集中在最期待的夢想上，能提高成功的機率。

生命靈數6：獨自旅行

遠離舊有束縛，尋找全新的自我與機會。

生命靈數7：善用水能量

泡澡、泡溫泉或補充水分，讓心靈與身體都更加滋潤。

生命靈數8：購買新鞋

象徵新起點，幫助你在人生轉折點做出最佳選擇。

生命靈數9：放下壓力

學會拒絕不必要的忍耐，讓自己活得更輕鬆自在。

這個春天，選擇屬於你的開運行動，為自己帶來更多幸福與正能量！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生命靈數

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