觀落陰…真能看見往生親人靈魂嗎？專家：要先打開那座「會客室」

無極瑤池金母說死後的世界

靈界與人間之間存在一個空間、場域，介於兩者之間，這個場域有一點像是人間監獄的會客室，站在監獄外面，你無法看見在監獄裡面的人，你必須通過會客室的方式與監獄裡的人相會。我所指的監獄，並不是指誰犯了錯，也不是說處於幽冥世界的人就是犯錯之人（我當下心中生起了疑問，母娘以監獄做比喻，是否指極惡之人所處的恐怖幽冥世界）。我所指的是監獄（冥界），是一個完全不同的世界。在監獄（冥界）裡面的世界，是他們所營造出來的氣氛，相當詭異。

寺廟為什麼會讓你覺得有舒服的感覺？那是因為寺廟營造出了一種空間場域，你必須要覺知那個場域所營造出來特有的感受－－覺知場域，你必須在你腦袋裡面有一種意識空間的轉化。

你問我以觀落陰的方式能否與往生的親人見面，重要的是，必須要有一個具有開啟那個空間場域（會客室）能力的人，以及你也必須具有覺知場域（轉換人界與幽冥空間的意識）的特質，這並非每個人都能辦到。

這個施做觀落陰儀式的人，必須帶有一種天生賦予的天職，才能夠開啟這樣子的場域，如同你今日到一間監獄中要去見裡面的某個人，是誰賦予了開啟監獄大門的能力？那是一個權力的象徵。現在許多人將觀落陰看得非常膚淺，好像你只要學會某一個儀式，每一個人都可以進去，這是不對的。就如想要在監獄當中任職，尤其是開啟監獄大門及安排會客室這樣的工作，必須要經過很多很多重的考試與資格審查，才能夠被賦予這樣的權力。有這樣的權力，你才能夠開啟那道門，讓會客室的人得以相見，那並不是容易的事。

在世親人想透過觀落陰與往生者相會，需要一個場域，如同監獄會客室的功能，有此空間才能讓兩個彼此完全不同場域的意識體在此相會。（以民間信仰觀落陰的儀式引導在世親人與往生者相會，值得商榷的是此儀式是否具有有效性，此關鍵全繫在施做者本身是否被賦予天職與能力，並不是學習一套儀式便能夠帶領在世親人進入幽冥世界。）

你曾經去見過往生者嗎？若你的意識空間是可以自在轉換的，你能夠將意識空間轉換於人間與幽冥的場域，你的心對人世間許多事情是不會有所罣礙的（心是悠遊而非執著），你看世界的角度相當透澈。所以，在施做觀落陰儀式的主事者絕對會具有某種的特質，這種特質是沒辦法透過後天學習，是無法被教導的，他是天生的。

無極瑤池金母特別釐清一個重要觀念，祂以監獄會客室比喻觀落陰，並非指往生者犯了錯才會在幽冥世界受苦，並沒有所謂犯錯就要被關在幽冥世界的說法，那是不正確的，只是幽冥世界有別於人意識之外的空間場域，因此，無極瑤池金母才又進一步以寺廟來做相同的比喻。雖然在我們的認知中，龍蛇混雜的監獄關了一群在社會犯錯的人，寺廟可能是一群勸誘人性向善、營造出仙佛所居住的極樂世界，無極瑤池金母僅是以「意識空間」做為三者的比喻，這是在透露出一個寶貴訊息－－沒有高低之分，一切都是唯心的意識作用。不論它是天堂地獄（若有的話）或寺廟監獄，皆只是不同層面的意識空間。

要能夠連結在世親人與往生者的意識進入相同的空間（會客室），施行儀式者扮演一個非常重要的關鍵，更是這一個儀式是否成立的主因。施行者本身必須是天生帶有天職，並不是你想要以此為職業、透過後天學習就能驅動意識空間的能力。無極瑤池金母以取得在監獄就職的公職為例，經過考試是進入公家單位就職的基本要領，但要具有開啟大門以及安排會客、審查犯人是否已經能夠與親人會面等，除了制式的考試，人品審核也是其中一項。這段靈性訊息的背後透露出一個重要的涵義－－某一些人能夠擔任某一些公職要職，投胎轉世時也是註定好的，施行觀落陰儀式的人也是如此。

什麼樣的人才算是真正具備施予觀落陰儀式的特質呢？（我必須說明，無極瑤池金母盡量以我們所能理解的方式來答覆問題，但有時是跳脫我所使用的文字描述。至少我以元神意識相應無極瑤池金母靈性訊息時，可以明顯感受到文字與言語仍然與靈性訊息有相當一段落差）無極瑤池金母如此解釋，這個人此生曾經經歷過與往生者相會。注意，無極瑤池金母一直強調是見過往生者的靈體，而不是見到鬼喔！ 《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路密》。圖／柿子文化提供

淺白一點來說，就是見過或夢過往生者，或是本身具有某種敏銳的覺知能力，他不一定是通靈人、靈媒、神職人員，但他對人、空間場域的感知力絕對優於一般人；換言之，心思遲鈍、對事情較無感的人就不太可能具備這項能力。若一個人此生一直活在非常務實的思維中，沒有與往生者靈體相會過，也不具有在意識上先天就具有悠遊與轉化意識場域，在施行觀落陰儀式上就不太可能創造出讓在世親人與往生者意識相會的幽冥空間。

(本文摘錄自《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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