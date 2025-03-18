燒紙紮屋、金童玉女…往生親人真能收到嗎？瑤池金母這樣說

Q．對於把世界太當成真實的人來說，死後燒化紙紮的物品對他有幫助、能帶給他安全感？

燒化紙紮的傢具、房子、車子、婢女、男管家給往生者，對他們而言不一定可以收到，但對在世的親人而言，在燒化與膜拜儀式中，在世親人會不斷送出念頭給往生者：你將在另一個世間收到燒給你的這些東西。對於剛進入死亡懵懵懂懂的往生者來說，收到這一些會讓他不對死亡感到害怕，也因此，在世親人的意念也會讓死者尚未消失的意念產生了這些紙紮的物品，他們會感覺有收到，他死亡的意念會認為說這是我的。

所以，你問我說他能不能收到這一些紙紮物品，我剛才說可以收到，所謂的收到並非指你把這個東西送給他－－他拿到的，是意念，是你們在世親人傳達的意念。

Q．為什麼有人會夢到往生已久的親人回來索取物品？

若你看到一個往生者不斷地回頭來跟你要東西，請仔細去瞭解他們需要的是什麼，其實，他們需要的是關心。就如一個小孩子在睡夢當中做了一場噩夢，你會怎麼跟他說？難道你會跟小孩說，夢不是真實的，清醒時的世界才是真實的世界。不會的，不會有人會對小孩這麼說，父母會對小孩說：不要擔心，有我們在。然後，小孩就很安詳地睡著了。

Q．燒化紙紮的物品對往生者有沒有幫助？

為什麼你要燒化給往生者？是你們內心對往生者的愧疚，你們會希望他們能夠得到陽世間的東西而在另一世界舒服一點，其實真正感到舒服的是你的心，不是往生者。你在意的是什麼？你真正在意的並不是他們有沒有收到這些燒化的物品，是你有沒有給他們一個安全的感覺。若一個人活在人世間都沒有辦法給自己安全感，死後他就需要另外一種安全感，這是一個非常可以想像的世界與事實。

Q．燒化紙紮的物品給往生者，到底可不可做？

物質的世界終有一天會消逝，它不會在人世間長存，這是宇宙的定律。若你燒化一棟房子給往生者，你送了一個念頭過去，日後這念頭也是會消失殆盡，這是定律。所以，不要再執著在要做或不做，身為人，你應該要去思考的一個問題是：若不做你會怎樣？做了你又會怎樣？你應該在意的並不是往生者能否收到燒化的物品。你不要執著在這個點，你要問一下在世的親人：燒化紙紮的物品對你的意義如何？不做對你的意義又是什麼？因為可以把這些東西送給往生者的力量，不在於燒化的儀式，往生者已經死亡，他沒有能力拿到燒化後的物品，就如一個貧窮的人是沒有辦法從有錢人身上拿到錢，是你自己在決定要不要送錢給他們。所以，不要執著在這個問題上面。

《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路密》。圖／柿子文化提供

紙紮喪禮習俗是連繫我們與往生者最後一絲的夢，也是我們為往生者盡最後那一份心意的機會，暫時放下往生者能否收到禮物的疑問，或許應該進一步去思考無極瑤池金母要我們反思的話：「燒化紙紮的物品對你的意義，不做對你的意義又是什麼？」

無極瑤池金母是希望我們稍微挪動問題思考角度，從「往生者需要什麼？」位移到「你為什麼要做這一件事？」，當我們在喪期思索著是否要為往生者送上這一份心意時，也應該嘗試將無極瑤池金母這個提問放入思考中，它會神奇地撫慰內心深處對往生者離去的喪慟療癒，進行一場療癒對死者未盡的遺憾。

(本文摘錄自《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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