父親往生…兒問會馬上投胎嗎？瑤池金母：輪迴要看「這件事」

人往生後會馬上投胎嗎？

不同的宗教對此有不同的看法，而無極瑤池金母是如此回答的：「不會，並不是每一個人在死亡之後都會進入輪迴，要看那個人的心是不是很急著再投入輪迴當中。」這段話可能會讓你誤解：是否我內心不想再投胎轉世，逝世後便不會進入下一場輪迴遊戲當中？原來，我是可以自己決定要不要投胎的？如果不再投胎轉世，那靈魂又會到哪裡去？不要著急，請繼續看下去，你會有不同的看法。

一位個案前來請示無極瑤池金母，他的父親在不久前離世，死前沒有留下隻字片語，想知道毫無預警之下逝世的父親此刻魂歸何處？

無極瑤池金母道：「你爸爸有一個先天特質－－安逸，他習慣待在同一個空間（環境）後，便不會想要有絲毫變動，連一點點的念頭都沒有。輪迴的轉動力量不能去改變一個人的心，除非你願意。然而，你父親並不是沒有覺知，只是不知也不曾動過改變生命的念頭。由於這一份與生俱來安逸的心（意識），離世後，意識會帶領他進入相同的安逸、不變的空間，以一種比較簡單的話來譬喻，就是休息，他沒有繼續輪迴，而是暫停輪迴。他出生在哪裡，在那安逸地度過一生，他往生後到另一空間，他依然安穩在那裡，什麼地方也沒有去，就是這樣繼續待著，待在他往生那一刻的意識空間中。」

何時再輪迴？有些事情連神明也說不準，畢竟宇宙法則之奧妙遠大於神、人的世界。

個案的父親一生中從未主動拿錢購買任何一樣物品，所有開銷均由他母親負責；他父親生前沒有朋友，每天談話的對象就是家人；他自知天生沒有其他人的才華睿智，在工作上盡責地上班、下班，從未遲到也從未早退過，做的事比別人多也不抱怨；家族中有任何與情感、金錢相關的糾紛事件，他從未正面去處理與面對，他年輕時最常說的話就是：「事情就這樣了，我又能怎辦？」。

他並非一名扛不起責任的父親，他很負責地照顧好家中的所有成員，他比任何人都愛孩子，唯一的缺點是安逸，對於每一次家庭環境的改變都是接受而無怨言。因此，無極瑤池金母才會說：「他並不是沒有覺知，只是不知也不曾動過改變生命的念頭。由於這一份安逸的心，離世後，意識會帶領他進入相同的安逸、不變的空間。」這位父親的往生是特別、優雅的，沒有病痛與外傷，在往生那一刻也未有一絲難過、悲傷、開心與愉悅，就如他生前靜靜過完每一天那樣安靜般地離開人世。 《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路密》。圖／柿子文化提供

請記住，往生的世界全由你的意識來決定，你現在以何種態度來面對生命，這一份心已經在建構死後的世界。我在聆聽這一段無極瑤池金母的訊息時，深深領悟到一個道理，輪迴的大門永遠是為一群心急、浮躁、激進的人而開的，反過來說，當一個人學會以樂活、慢步調過著每一天，不事事與人力爭到底，也從未想要占他人的便宜，往生後就算無法進入涅槃的極樂世界（假設真有那個世界），他的意識早已在另一個世界創造出淨化靈魂的空間，讓他得以用更高層次的意識投生在下一世。

(本文摘錄自《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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