觀落陰經驗談！為什麼人死後…在世親人還是能馬上認出祂？

靈魂擁有如鏡子與水般相同的特質。水與鏡子的特徵，就是不具不變的特質，你可以用任何容器去裝載水，鏡子能反射出任何物體。你提到「人死後變成鬼，鬼跟這一世的人很像」，那是因為靈的特質就是可以承載（複製）任何一個物體。靈魂放入任何物體，它便會形成那樣的物體。

你問道：「靈魂最初的樣貌是什麼？」像鏡子，你將它置入什麼它就是什麼，靈魂不能用形體來形容它，它也沒有特別像什麼。

你不能說靈魂這一個特質是空，你說這一個人有空性，進入空性，完全處於空性，是他已經完全不具有鏡子的特質。人之所以再投胎轉世為人，是因為他還不具有空性，他還可以繼續承載東西。當那一條靈凝聚成靈魂，它就具有靈魂的特質－－承載、複製。此生你所呈現的種種樣貌－－心性、個性、態度等等，都只是鏡面承載累世的物體。

人們常說的佛性、涅槃，是指一個人的靈魂連鏡子的特質都不具備了，他連成為鏡子的特質都沒有了，它是獨一無二的、更純粹的。

人的靈魂有一個特質－－反射、模仿與不停變動。人為什麼在語言、能力、做事與態度能夠複製、模仿？這都是靈魂本來就具有的特質。

反過來思考，當一個人的靈魂意識不夠通透與甦醒，便會對世間不再產生好奇心，這會削弱靈魂它應有的特質。因此，一個人的學習力太弱，以及對於一件事的靈活度不夠有彈性，其實與智慧與開悟無關，純粹是靈魂意識的甦醒度與清明的問題。

為什麼人死後變成鬼的樣貌與生前一模一樣？

因為我們所見的依然是鏡子裡的形體，鬼是一個人的此生靈魂所反射出來的形體―絕對不會有人可以看見一隻鬼是某個人好幾世前的樣貌，那是因為鏡子只能反射當前鏡子前的模樣，無法反射出更早之前的站在鏡子前的人的樣貌。反過來說，當一個人死後的形體愈趨於生前模樣，一部分是往生者的靈魂剛離開肉體不久－－愈新鮮的靈魂，與生前樣貌愈像；另一部分原因則是執念，當一個人生前過於執著在世時的樣貌（例如整型無數次、生前追求外表等等）、外在穿著、食物與某一種慣性（特別愛在某一張椅子做某一件事），離世後，靈魂不僅會與死前一模一樣，甚至連死後的行為都會重複生前的慣性，這正是因為靈魂具有複製、反射的特質。執念的本質也可以解釋為何自殺者會重複生前自殺的行為，自殺往往是生前某一個心結關卡過不去才產生的行為，這也是一種執念的表現。

靈魂本身非常純粹，它是模仿、複製、反射，是意識在決定生命的廣度與深度。 《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路密》。圖／柿子文化提供

有一些人會透過催眠、觀落陰等方式去陰間探視往生者，一般情況之下，往生者都是會顯現生前的樣貌，但就我個人帶領無數個案進入觀落陰的經驗，有時往生者的樣貌也略有改變，尤其是往生者離世的時間愈長久，樣貌的變化愈大。

神奇的是，就算往生者樣貌不同於生前，在世親人依然會認得。他們會說：「樣貌完全不一樣了，但是很奇怪，我就是知道是他。」然而，就算在世親人認得往生者樣貌，隨著時間的推進，往生者還是會逐漸忘記在世親人。

(本文摘錄自《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。