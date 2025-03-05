菩薩保佑！「天選三生肖」多行善…就是比別人能積更多福報

人們都說「好心有好報」，來勸人為善。命理師黃友輔老師在《命運好好玩》分享，「行善積德會特別有好福報三生肖命格」，雖然影片點名三生肖，但老師強調，每個人只要行善積德都能累積福報，只是這三生肖天生獲菩薩保佑，積福報能量特別強。

★生肖龍，農曆3、7、11月生

樂善好施 福星高照／普賢菩薩守護

龍最有佛性，和佛有緣，很多神仙坐騎是龍。上面三個月份是三合月份，尤其農曆三月是龍月，龍年龍月生代表雙龍出海，行善格局超大，可以幫更多人。

★生肖猴，農曆7、11月、3月生

進善退惡 後福無量／大日如來守護

猴跟佛很有緣，從西遊記就可見端倪。上面三個月份是三合月份，尤其農曆七月是猴月，猴年猴月生代代封侯，行善積德能傳承福報。

★生肖兔，農曆2、6月、10月生

積善成德 福壽綿綿／文殊菩薩守護

兔很善良，捨身奉養菩薩，跟佛也很有緣。上面三個月份是三合月份，尤其農曆2月是兔月，兔年兔月生能量很強，兔在十二地支是卯，台語有「賺錢」意思，只要仗義疏財，多幫助人家就有福報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。