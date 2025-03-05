聽新聞
0:00 / 0:00
菩薩保佑！「天選三生肖」多行善…就是比別人能積更多福報
人們都說「好心有好報」，來勸人為善。命理師黃友輔老師在《命運好好玩》分享，「行善積德會特別有好福報三生肖命格」，雖然影片點名三生肖，但老師強調，每個人只要行善積德都能累積福報，只是這三生肖天生獲菩薩保佑，積福報能量特別強。
★生肖龍，農曆3、7、11月生
樂善好施 福星高照／普賢菩薩守護
龍最有佛性，和佛有緣，很多神仙坐騎是龍。上面三個月份是三合月份，尤其農曆三月是龍月，龍年龍月生代表雙龍出海，行善格局超大，可以幫更多人。
★生肖猴，農曆7、11月、3月生
進善退惡 後福無量／大日如來守護
猴跟佛很有緣，從西遊記就可見端倪。上面三個月份是三合月份，尤其農曆七月是猴月，猴年猴月生代代封侯，行善積德能傳承福報。
★生肖兔，農曆2、6月、10月生
積善成德 福壽綿綿／文殊菩薩守護
兔很善良，捨身奉養菩薩，跟佛也很有緣。上面三個月份是三合月份，尤其農曆2月是兔月，兔年兔月生能量很強，兔在十二地支是卯，台語有「賺錢」意思，只要仗義疏財，多幫助人家就有福報。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言