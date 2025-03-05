農曆2月運勢(下)／羊恐車關、狗怕破財、「2生肖」豬隊友在身邊

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聯合新聞網／ 綜合報導
生肖運勢示意圖。圖／AI生成
生肖運勢示意圖。圖／AI生成

今天3月5日是「驚蟄」，命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆二月生肖運勢要注意！生肖鼠、兔、馬、羊、猴、狗、豬大解析」影片，以命理來看，農曆二月是從國曆3月5日節氣「驚蟄」開始到4月4日，農曆2月就是卯月，也是桃花月。老師提醒要注意下面這些事「有注意就開運」。

▍鼠／當心豬隊友

鼠本月很忙碌，四處奔波，但忙碌中也會獲得成就感。鼠紅鸞星入座，可以多開啟人緣、桃花，廣結善緣，也可以請朋友牽線，有機會認識好對象。女生運氣不錯，男生要注意口舌是非，也要謹守分際，避免捲入爛桃花。鼠本月當心豬隊友，要管控風險和細節，避免被別人拖後腿。

想要開運，可以多穿金戴銀，配戴金銀飾品、金珀，可以拜作明佛佛母，遠離小人迎接貴人。

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▍兔／注意健康問題

兔當心小人，工作生活可能遇到競爭對手，也可能是自己很急，心直口快說錯話，心浮氣躁就出差錯，影響運氣。本月要注意健康問題，可能是傳染病、或是舊疾復發，也可能是太累了、工作過勞，影響身心健康。建議本月要多耕耘，但記得要急事緩辦。

想要開運，可以穿戴藍色系衣服飾品，配戴海藍寶、翁珀、黑曜石，可以多求綠度母。

▍馬／千萬別管閒事

本月是很適合馬累積福德，福報增長的月份，可以多隨喜布施，多做功德。若是本月遇到問題或狀況，也可能是一種提醒，提早發現問題，有機會「先遇難後呈祥」。馬有結婚生子的運氣，也可以多參加喜宴、滿月，都能有喜無災。馬本月不要管閒事，不要插手別人的家務事或感情事，否則容易惹是非。

想要開運，可以多穿戴紅色系衣服飾品，本月可以多拜作明佛母，求得好人緣。

▍羊／注意車關血光災

「八座星」入座，羊本月只要有目標，努力佈局就會心想事成。羊會有貴人幫助，三才俱足，建議羊要保持低調，在好事實現前先不要急著到處分享，否則容易遭到小人破壞。羊要注意車關，當心有血光災，交通上別求快，也要守規矩。本月羊運氣不錯，但不要驕傲，恐讓自己陷入是非，

想要開運，可以穿戴紅色系衣服飾品，配戴紅繩、血珀，可以多拜關公

▍猴／當心豬隊友攪局

猴之前遇到一些難關波折，可能是人或事，猴可能會有點失望難過，但這不是壞事，反而幫助你成長，要用正念轉化，停止內耗，猴會變得更強大。猴本月會自我成長，也有貴人，之前的壞事會打住，好事接連而來。本月猴要注意豬隊友，要相信自己直覺，不要聽信讒言，容易誤判形勢，只要是好事就相信自己，去做就會成功。

想要開運，可以多穿黃色系、咖啡色系衣服，配戴蜜蠟、黃水晶。

▍狗／當心會破財

本月逢六合月，狗可以多學第二專長，不妨花點時間金錢去上課。本月有破財問題，不要亂投資、和朋友合夥，容易被情勒損失金錢，狗容易遇到人情壓力，要懂得拒絕，別惹麻煩上身。外出旅遊容易掉東西，要多注意保管財物。本月要多聽女性長輩的話，可能是女上司、女性親屬，多聽建議有幫助。

想要開運，可以多穿黃色系、咖啡色系衣服，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公

▍豬／簽約前睜大眼睛

本月豬要注意官司、小人問題，不要心存貪念，不要過度投資，或是想賺非分之財。本月機會很多，工作上有貴人，但不要心存貪念容易迷失自我。本月要注意簽約、買賣條款，本月工作可多衝刺，把握小機會，將來有大機會。平常要多廣結善緣，也要注意人我是非，要多懺悔帶來好運。

想要開運，可以穿金戴銀，配戴金珀、金飾銀飾，可以多拜觀音

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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土地公 生肖 觀音 關公 驚蟄

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