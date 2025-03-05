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蛇年錢來也！2025年「3生肖」斜槓有成…雞合作生財、他直接開課了

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家廖翊樺分享3個生肖在蛇年會「斜槓有成」。圖為示意圖／ingimage
命理專家廖翊樺分享3個生肖在蛇年會「斜槓有成」。圖為示意圖／ingimage

人都希望能多賺一點錢，靠著斜槓事業賺錢是許多人想做的事。命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》分享3個在2025蛇年「斜槓有成」的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

生肖雞／事業轉換、增加戰場

屬雞的人今年可以多跟別人合作、投資別人、雙線進行工作事業，或是透過互相幫助，都可以多賺一點錢，增加額外收入。

生肖狗／經營自媒體、聯盟合作

屬狗的人建議今年可經營自媒體，跟其他人合作，把自己經營成一個品牌或IP，讓別人看到你，跟別人合作業配、分潤，自然而然被動收入就能會增加，可以經營社群平台或網路電台，甚至找到類似的工作機會或是合作夥伴，在新的一年對你很有幫助。

生肖羊／知識變現、共享經濟

生肖羊今年可以衝破財庫，可以將你的專業知識、專業能力，通過線上課程、教練課程，甚至可以一對一輔導，將知識分享給大家，可以增加額外的收入。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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今天3月5日是「驚蟄」，命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆二月生肖運勢要注意！生肖鼠、兔、馬、羊、猴、狗、豬大解析」影片，以命理來看，農曆二月是從國曆3月5日節氣「驚蟄」開始到4月4日，農曆2月就是卯月，也是桃花月。老師提醒要注意下面這些事「有注意就開運」。

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今天(5日)驚蟄，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，驚蟄是萬物甦醒的節氣，雷聲驚動萬物，象徵活力復甦、生機勃發，今年的變動大，動盪也大，「穩中求變，變中求穩」是今年的關鍵，凡是不肯改變、太衝跟固執者都會引來災難，建議趁此給自己好好提升的機會。

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今天(5日)進入驚蟄，俗諺有云「三月桃花雪，一場春雨一場暖」，隨著一場場的春雨，天氣會變得越來越暖和，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，在這個節氣裡，開始走好運的生肖也不少，有鼠、牛、兔、龍、羊、雞、狗、豬，至於剩下的四個生肖虎、馬、猴、蛇也不用太氣餒，懂得如何因應，同樣也可逢凶化吉。

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「龍池星」在紫微斗數中是一顆帶有靈感與貴人助力的吉星，能為個人才華、創意、應變能力加分。紫微斗數一點通姚本軍老師臉書分享，2025年是乙巳蛇年，今年龍池星會這顆星會對四個生肖的事業帶來助力，一定要好好把握機會，讓自己更上一層樓。

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