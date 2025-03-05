蛇年錢來也！2025年「3生肖」斜槓有成…雞合作生財、他直接開課了
人都希望能多賺一點錢，靠著斜槓事業賺錢是許多人想做的事。命理專家廖翊樺在節目《命運好好玩》分享3個在2025蛇年「斜槓有成」的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！
生肖雞／事業轉換、增加戰場
屬雞的人今年可以多跟別人合作、投資別人、雙線進行工作事業，或是透過互相幫助，都可以多賺一點錢，增加額外收入。
生肖狗／經營自媒體、聯盟合作
屬狗的人建議今年可經營自媒體，跟其他人合作，把自己經營成一個品牌或IP，讓別人看到你，跟別人合作業配、分潤，自然而然被動收入就能會增加，可以經營社群平台或網路電台，甚至找到類似的工作機會或是合作夥伴，在新的一年對你很有幫助。
生肖羊／知識變現、共享經濟
生肖羊今年可以衝破財庫，可以將你的專業知識、專業能力，通過線上課程、教練課程，甚至可以一對一輔導，將知識分享給大家，可以增加額外的收入。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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