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心測／這個春天 你會被誰告白？選座位測出誰正偷偷喜歡你

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這個春天，你會被誰告白？選座位測出誰正偷偷喜歡你(圖片來源：Shutterstock)
這個春天，你會被誰告白？選座位測出誰正偷偷喜歡你(圖片來源：Shutterstock)

春天來臨，愛情的氣息也悄然醞釀。這個充滿暖陽與情感流動的季節，你會成為被告白的那個人嗎？有時候，一個不經意的選擇，可能就是情感轉折的關鍵時刻。

現在，想像自己走進一家溫馨的咖啡廳，挑選一個最喜歡的位置坐下來。以下哪個座位會是你的首選呢？

圖片來源：科技紫微網

A、靠窗的角落座位（美麗陽光，窗外春天景色）

被告白指數：★★★★☆
你應該比較單獨，喜歡享受靜謐時光的人，也很會享受自己的世界。這樣的你，對於身邊的人來說其實深藏驚喜！最有機會向你告白的，是那些久久深藏情愫的舊識，可能是想認識你很久，但一直沒勇氣接近你的人。今年春天，給他們一個機會吧！

B、吧檯座位（可以跟咖啡師交流，身邊也有些客人）

被告白指數：★★★★★
你的個性開朗，善於交流，總能讓身邊氛圍活起來。在人群中，你總能注入活力。今年春天，最有機會向你告白的，是那些總是和你說笑話，單身又有些微妙情愫的朋友！他們一直在追蹤你的動態，但不敢直接表達。可能會有出其不意的告白哦！

C、沙發座位（舒適慵懶，適合跟朋友閒聊）

被告白指數：★★★☆☆
你是個適應力強、好相處、很會聊天的人！因此，對你感興趣的人，很可能就在你的朋友圈裡。他可能是那個經常找你聊天、分享心事的人，你或許一直把他當朋友，但他卻悄悄對你動了心。今年春天，不妨細心觀察這位朋友的舉動，也許他早就想告白了，只是等待一個契機。

D、門口座位（以開放的角度，適合迎來突如其來的相遇）

被告白指數：★★★☆☆
門口代表機遇和收放，你很容易與陌生人產生連結。今年春天，最有可能向你告白的，是那些剛認識不久的新朋友、同事，甚至是某次偶遇的有緣人！也許在不經意的交談中，他就已經對你產生好感，並期待進一步發展。你或許還沒發現，但他已經悄悄將你列為目標對象！

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