春雷響驚蟄到！命理師示警當心交通意外、名人易被監禁 6星座有貴人運勢起飛

今天(5日)驚蟄，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，驚蟄是萬物甦醒的節氣，雷聲驚動萬物，象徵活力復甦、生機勃發，今年的變動大，動盪也大，「穩中求變，變中求穩」是今年的關鍵，凡是不肯改變、太衝跟固執者都會引來災難，建議趁此給自己好好提升的機會。

邱彥龍老師指出，驚蟄這16天的星相「太陽」受盡顛頗與困境，意味著這段期間火災、船難、空難及交通意外會特別多，同時元首、政府官員、網紅、名人、演藝人員會因被抗爭、壓制、撻伐跟詆毀，而落得被拘留、監禁的命運，好的一面是，眾人可藉此機會學習、感受，給自己一個反思的機會。

邱彥龍老師進一步分析，3月2日至4月13日金星逆行，家庭、情感、經濟上容易有波折，同時也特別容易放縱自我、懶散、好色與虛榮，進而影響財運，且易犯桃花劫，但只要稍微放慢腳步，穩健前行，保持樂觀的心態，事情還是會變得順暢；3月15日至4月13日則再遇水逆，切記這段期間不適合談判、簽訂契約與做重大決定，因為會遇到修改或變卦的情況，同時這段時間天王星刑上升星座，大環境會有很多的黑天鵝、白天鵝滿天亂飛，讓大家措手不及，需時時保持危機感。

邱彥龍老師建議這段期間，可多祭拜太陰星君、土地公、觀音菩薩、關聖帝君、媽祖等神祇，多穿搭銀灰色、冰藍色、藏青色、黑色、白色、象牙白、香檳色等衣物，除了可提升貴人運與財運，還可穩定能量場，材質方面會建議選擇絲質、緞面、金屬光澤布料、牛仔布；幸運小物則建議多配戴金屬飾品，如鈦鋼、銀或白金，能增強金氣、削弱木氣，增加財運，另外，黑曜石、藍虎眼石、青金石，則可穩定磁場，讓運勢更加順遂、增加洞察力，做起事來會更有條理，進而提升事業運、財運或人際關係，達到最佳狀態。

至於驚蟄期間健康方面要注意的是，恐慌症、憂鬱症、抽筋、心腦血管疾病、脹氣、便祕、胃食道逆流、頭痛、發燒、筋骨痠痛發炎、神經痛、過勞、爆肝、肝腫瘤、癌症、免疫系統下降、肺部、呼吸系統問題、關節肌肉僵硬、腳痛、膽囊結石、賀爾蒙失調及意外受傷等。

至於驚蟄期間那些行業跟星座運勢會比較旺？邱彥龍老師分析指出，由於這段期間最旺的星是月亮、冥王星跟海王星，因此特別有利於從事婦女活動、公共事業、五穀類、油類、飲料飲食業、命理玄學、宗教身心靈產業、飯店業、淡海漁產業、船務業、運輸物流業、化學產業、礦產業、藥品健康食品產業等14個行業。此外，上升星座、太陽星座跟月亮星座落在水瓶、雙魚、雙子、牡羊、巨蟹、金牛等6個星座，會得到貴人的幫助，不論是合夥人、另一半或者客戶都能相互幫助，讓事業、名聲、財富大大提升，共同成長。

邱彥龍老師並引述《易林·家人之觀》卦曰：『恭寬信敏，功加四海。辟去不祥，喜來從母。』來綜合建議驚蟄期間應該有的態度，就是要保持尊敬的態度，寬容的心，對人言而有信，就像對待家人一樣的對待他人，並遠離危險的人事地物，好運就會降臨。

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