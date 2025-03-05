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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

雷雨迎驚蟄「好兆頭 」 但4生肖當心、3地方別去

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是節氣「驚蟄」，而驚蟄前春雷作響是好兆頭，在「雨水」、「驚蟄」節氣間打春雷，也有雨水豐厚之意。圖／AI生成
今天是節氣「驚蟄」，而驚蟄前春雷作響是好兆頭，在「雨水」、「驚蟄」節氣間打春雷，也有雨水豐厚之意。圖／AI生成

今天是節氣「驚蟄」，但從前晚（3日）起變天，全台各地雷雨大作，甚至下冰雹，民俗專家廖大乙表示，驚蟄前春雷作響是好兆頭，具正面意義，宜祈願、禱告，也提醒盡量別去殯儀館、火葬場及醫院，兔、雞、馬、鼠4生肖要當心，忌黑色。

廖大乙指出，「驚蟄」是一年之中的第3個節氣，春雷乍響，驚動冬眠中蟄伏的昆蟲，代表天地萬物復甦恢復生機，是陰氣漸失、陽氣漸升的季節替換時刻，也是靈動力轉換最強時刻，想轉運可把握今天按信仰去拜拜祈願或禱告，特別有效。

不過，今年「驚蟄」還沒到，前兩天就已經春雷大作，不僅全台各地雷雨交加，甚至降下冰雹，全台各地天氣變化劇烈，但廖大乙表示，驚蟄前就打春雷，是非常好的兆頭，相反的，若春雷打在驚蟄後，國家、個人運勢通常會變得較差。

廖大乙說，今年屬動盪激進變化年，還好春雷打在驚蟄前，俗話說「花插頭前不插後」，春雷打在驚蟄前「先禮後兵」，代表面臨動盪變化，淘汰快速，不進則退，在意義上是正面的；且在「雨水」、「驚蟄」節氣間打春雷，也有雨水豐厚之意。

他也提醒，驚蟄是太陽及萬物復甦之日，陽氣雖漸盛，但有些事仍需注意，非必要盡量別去殯儀館、火葬場、醫院等較陰之地；另，今天正沖兔、雞、馬、老鼠4生肖，除了別去聚陰處外，黑色屬陰，衣物穿搭上忌穿黑色，以亮色系為宜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

火葬場 生肖 運勢 驚蟄

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