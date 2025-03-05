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今天「驚蟄」打小人、祭白虎！趕走是非迎貴人SOP攻略在此

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入驚蟄節氣，命理師楊登嵙分享華人的打小人習俗。圖／楊登嵙提供
今天進入驚蟄節氣，命理師楊登嵙分享華人的打小人習俗。圖／楊登嵙提供

今天下午4時8分會進入「驚蟄」節氣，也有打小人、祭白虎、引貴人的習俗，命理師楊登嵙說，打小人以香港銅鑼灣的鵝頸橋下最為知名，也普遍出現在香港電影中，他認為，打小人也不失為排解負面情緒，安撫心靈的民俗之一。

命理師楊登嵙解釋，驚蟄是一年二十四個節氣的第三個，蟄的意思是蟄伏，指許多昆蟲動物伏藏於地底，驚蟄日是以春雷驚醒蟄伏於地下動物之時日，蟲蟻走獸冬眠結束，萬物也萌芽生長。古人擔心「驚蟄」後，害蟲便蠢蠢欲動，就連冬眠的老虎也都會跑出來覓食。

楊登嵙說，老虎在民俗上象徵口舌、血光、凶煞，蟲蟻蛇鼠則被認為是小人、煩人的是非，所以驚蟄期間，流傳打小人、引貴人、祭白虎的習俗。

楊登嵙說，一年365天都可打小人，最盛行的日子是驚蟄日，打小人的地方一般會在陰暗處、三叉路口、橋底、山邊等地進行，這些地點在民俗上，屬於易招鬼神場所，且三叉路口煞氣較大，能克制小人。

打小人儀式步驟：

1.請神：用香奉請天地神明。

2.稟告：將委託人之姓名、生辰八字等寫在百解靈符上。

若要打特定小人，則將特定小人之姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身分之物，書寫或放置於小人紙上。

3.打小人：利用各種象徵物，例如委託者或施術者的鞋象徵武器，用來毆打、傷害小人紙。

4.祭白虎：若在驚蟄日打小人則須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎，祭祀一般是使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，當老虎吃飽後便不會再傷害人。

5.化解：將一切是非禍害、災害等，用撒花生、豆子等小物體或百解靈符等，以消災解厄。

6.祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助。

7.進寶：將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神。

8.擲筊：將兩個半月形，一面內平坦為陰、一面向外彎出為陽的半月形木塊擲出，一內一外為聖杯，出現聖杯表示儀式圓滿完成。過程與台灣祭五鬼、祭白虎的儀式大同小異。

楊登嵙提醒，打完後要將小人衣紙化掉，切勿將其帶返家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿，整個流程類似祭改法，也是一個洩憤的方法，以平衡個人心態，讓人在繁忙壓力的社會中，安撫心靈。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

習俗 豬肉 驚蟄

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