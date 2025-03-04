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大S、方大同離世太無常…唐綺陽感嘆時代更迭「至少要一年」

聯合新聞網／ 綜合報導
方大同、大S接連傳出噩耗，粉絲心碎。圖/本報資料照、取材自Instagram
方大同、大S接連傳出噩耗，粉絲心碎。圖/本報資料照、取材自Instagram

藝人大S今年春節赴日旅遊，因流感猝逝，享年48歲。音樂才子方大同也被證實，已於2月21日離世，享年41歲。接連兩位重量級明星傳出離世噩耗，讓粉絲心碎。對於近期的變故，星座專家唐綺陽社群感嘆，當下我們正處於「時代更迭的交叉點」，這種變化「需時至少一年」。

唐老師表示，現在正值牡羊雙魚能量交界，「象徵一個時代過去」，可能是國際形勢變化，像是美國烏克蘭談判破裂，也可能是名人故去，或有天災人禍。在這一年中，所有人都不適應，一切都改變，大到國際形勢、政治運作，行業變遷，小至個人生活「都跟以前不一樣了」。老師建議面對變動，除了驚訝、感嘆外，也要觀察風向，調整自己的思維步伐，跟上時代變化。

老師也說，近日有連串「驚掉大家下巴」的人事物發生，我們將見證何為「荒謬、前所未有」。以前大家可能會遵循「某種默契」，但現在不一樣了，一切都在打破中，當然很不適應。但要知道，時代交叉時，有人隕落，也有人會崛起，若能把握時機，說不定就是下一位贏家。情勢未明的此時，要做的是逼自己動起來。

老師預言，下周將面臨金星逆行於牡羊，美國和烏克蘭的協議，在金逆期間顯然很難達成，這場逆行具備「回頭反思、重新琢磨」的功能，不只對美國俄國烏克蘭，對全世界都是，不能再一廂情願，都要退回到集體意識去面對深沉的恐懼（每個人有每個人、每個國家有每個國家的恐懼），等金星順行之後才可能在新立場、立論、利益、付出、價值下，才有再度協議的可能。老師也預言，協商較可能的時間是6至7月之間。

面對近來各種無常，唐綺陽不免感慨：「近期太多令人錯愕的消息，祝大家都能保重好自己，一切平安。」也祝福大家在動盪的時期能調適自己，找到屬於自己的方向。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

唐綺陽 大S 川普 方大同 澤倫斯基 烏克蘭 美國

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