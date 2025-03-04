撿便宜！哪星座愛逛百元商店？雙子挖寶、摩羯省錢、他不去「沒質感不行」

百圓商店在日本隨處可見，商品實用又超值廣受消費者喜愛。占TV網站分享一份「12星座百圓店喜好度排行榜」快看看你在第幾名吧！台灣也有類似的如大創等店鋪，但在台灣目前是49元商店。

☆百圓店星愛好者排行榜

第一名：雙子座

雙子座追求時尚與新鮮感，對新奇小物愛不釋手。他們喜歡發掘高百圓店高CP值的商品，無論是生活用品還是節慶裝飾品，都能找到樂趣。

第二名：巨蟹座

巨蟹座熱愛家庭生活，的多樣化商品正中他們的喜好。逛街時經常被可愛或實用的物品吸引，不知不覺就買了一大堆。

第三名：摩羯座

以節儉聞名的摩羯座，是精打細算型顧客。他們會策略性利用百圓店補充生活必需品，但對外展示時仍會選擇較高級的物品。

第四名：射手座

射手座對物品要求不高，對於實用性商品，如手錶或派對用品，他們會毫不猶豫入手，展現隨性的一面。

第五名：處女座

處女座購物謹慎，會特別關注商品的原產地與品質。在相同品質下，他們更傾向於選擇百圓店商品，但絕不會衝動購買。

第六名：雙魚座

雙魚座容易被可愛的商品吸引，尤其是百圓店內設計精美的小物品，會忍不住多買幾樣。

第七名：天秤座

天秤座擅長精打細算，他們懂得如何混搭消費，例如彩妝用品可能選擇百圓店，但保養品則會投資更高級的品牌。

第八名：獅子座

獅子座喜歡DIY，他們多半會出現在百圓店的居家裝飾區，購買素材來打造個人風格的空間。

第九名：牡羊座

牡羊座偏好高品質商品，雖然不會特別排斥百圓店，但對於價格便宜的商品仍有所保留，主要用來購買消耗品。

第十名：天蠍座

天蠍座與牡羊座相似，對於價格過於便宜的商品會抱持懷疑態度，因此對百圓店依賴度不高。

第十一名：水瓶座

水瓶座重視個人風格，喜歡獨特商品，不太會去百圓店尋寶，反而更愛支持獨立品牌或特色小店。

第十二名：金牛座

金牛座對物品有深厚情感，即便是日常用品也會精挑細選，對於百圓店這類大量生產的商品興趣缺缺，購物時更注重質感與耐用性。

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