快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

撿便宜！哪星座愛逛百元商店？雙子挖寶、摩羯省錢、他不去「沒質感不行」

聯合新聞網／ 綜合報導
一百日圓商店CP值高的商品十分吸引人。商店示意圖。 圖／Ingimage
一百日圓商店CP值高的商品十分吸引人。商店示意圖。 圖／Ingimage

百圓商店在日本隨處可見，商品實用又超值廣受消費者喜愛。占TV網站分享一份「12星座百圓店喜好度排行榜」快看看你在第幾名吧！台灣也有類似的如大創等店鋪，但在台灣目前是49元商店。

☆百圓店星愛好者排行榜

第一名：雙子座

雙子座追求時尚與新鮮感，對新奇小物愛不釋手。他們喜歡發掘高百圓店高CP值的商品，無論是生活用品還是節慶裝飾品，都能找到樂趣。

第二名：巨蟹座

巨蟹座熱愛家庭生活，的多樣化商品正中他們的喜好。逛街時經常被可愛或實用的物品吸引，不知不覺就買了一大堆。

第三名：摩羯座

以節儉聞名的摩羯座，是精打細算型顧客。他們會策略性利用百圓店補充生活必需品，但對外展示時仍會選擇較高級的物品。

第四名：射手座

射手座對物品要求不高，對於實用性商品，如手錶或派對用品，他們會毫不猶豫入手，展現隨性的一面。

第五名：處女座

處女座購物謹慎，會特別關注商品的原產地與品質。在相同品質下，他們更傾向於選擇百圓店商品，但絕不會衝動購買。

第六名：雙魚座

雙魚座容易被可愛的商品吸引，尤其是百圓店內設計精美的小物品，會忍不住多買幾樣。

第七名：天秤座

天秤座擅長精打細算，他們懂得如何混搭消費，例如彩妝用品可能選擇百圓店，但保養品則會投資更高級的品牌。

第八名：獅子座

獅子座喜歡DIY，他們多半會出現在百圓店的居家裝飾區，購買素材來打造個人風格的空間。

第九名：牡羊座

牡羊座偏好高品質商品，雖然不會特別排斥百圓店，但對於價格便宜的商品仍有所保留，主要用來購買消耗品。

第十名：天蠍座

天蠍座與牡羊座相似，對於價格過於便宜的商品會抱持懷疑態度，因此對百圓店依賴度不高。

第十一名：水瓶座

水瓶座重視個人風格，喜歡獨特商品，不太會去百圓店尋寶，反而更愛支持獨立品牌或特色小店。

第十二名：金牛座

金牛座對物品有深厚情感，即便是日常用品也會精挑細選，對於百圓店這類大量生產的商品興趣缺缺，購物時更注重質感與耐用性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大創 日本 星座

延伸閱讀

3月14日起「血月」+水逆報到！命理師：恐金融波動、血光災

蛇年第1個「天赦日」來了！當天要吃素、祈福解厄旺財一次搞定

大S、方大同離世太無常…唐綺陽感嘆時代更迭「至少要一年」

女生必須小鳥胃？燒肉店點白飯遭男伴嫌 全網力挺：我還吃2碗

相關新聞

最完美主義的血型？AB型嚴謹、A型易焦慮、「這血型」超會原諒自己

對於工作與生活，有人追求完美，不允許任何瑕疵，也有人只求完成最低標準即可。近日，日媒「占いTV」根據血型特質，整理出最完美主義的血型排行。

撿便宜！哪星座愛逛百元商店？雙子挖寶、摩羯省錢、他不去「沒質感不行」

百圓商店在日本隨處可見，商品實用又超值廣受消費者喜愛。占TV網站分享一份「12星座百圓店喜好度排行榜」快看看你在第幾名吧！台灣也有類似的如大創等店鋪，但在台灣目前是49元商店。

大S、方大同離世太無常…唐綺陽感嘆時代更迭「至少要一年」

藝人大S今年春節赴日旅遊，因流感猝逝，享年48歲。音樂才子方大同也被證實，已於2月21日離世，享年41歲。對於近期的無常，星座專家唐綺陽在社群感嘆，當下我們正處於「時代更迭的交叉點」，這種變化「需時至少一年」。

蛇年第1個「天赦日」來了！當天要吃素、祈福解厄旺財一次搞定

2025年首個「天赦日」落在3月10日，命理師柯柏成臉書分享，「天赦日」是一年難得的上吉日，可以上香祈福，懺悔赦罪、祈求身體康健、轉運消災、煮錢水增加財運，都容易實現願望，老師建議當天吃素，穿著黃色或棕色系衣服開運，要知道「天赦日可遇不可求，遇上了就要好好把握。」

3月14日起「血月」+水逆報到！命理師：恐金融波動、血光災

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片，2025年首次「血月」要發生了！時間在3月14日下午14時55分，台灣大陸可能看不見，但在歐美應該看得見。

明天入驚蟄…4生肖注意血光之災 小心傳染病戒吃生冷

明天下午4時許將進入「驚蟄」節氣，依照民俗屬於天氣轉暖的節氣，因春季屬肝火旺盛的時期，若未調養好身體，容易生病，命理師楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。