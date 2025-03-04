蛇年第1個「天赦日」來了！當天要吃素、祈福解厄旺財一次搞定

「天赦日」是台灣民間信仰中「三赦」儀式之一，據說當天只要虔誠向玉皇大帝祈禱、懺悔過失，就有機會得到上天的寬恕和赦免，可以化解厄運，並獲得健康、事業、家庭、財運等方面的幫助。「天赦日」也被視為補財庫、迎好運的黃道吉日。

2025年首個「天赦日」落在3月10日，命理師柯柏成臉書分享，「天赦日」是一年難得的上吉日，可以上香祈福，懺悔赦罪、祈求身體康健、轉運消災、煮錢水增加財運，都容易實現願望，老師建議當天吃素，穿著黃色或棕色系衣服開運，要知道「天赦日可遇不可求，遇上了就要好好把握。」

2025年6個「天赦日」： 國曆3月10日、5月25日、7月24日、8月7日、10月6日和12月21日

俗話說：「男逢天赦不用愁，女逢天赦百事順」，古人認為，凡逢「天赦日」，萬事不責，百無禁忌。民眾當天可以前往廟宇或神壇，虔誠祈禱、燒香獻祭，表達虔誠之心。同時，也應當遵守一些禁忌，如忌喧囂、忌談論不吉利的話題，以確保能夠得到神明的庇佑和祝福。

3月10日「天赦日」也撞到「普護日」，這次的「天赦日」是卯月對上寅日，戊寅日的五行屬性，戊屬土，寅屬木，木克土，需要調和五行，建議想開運的朋友這一天穿著黃色或棕色系列的衣服，代表土，或者紅色來增強火，火生土，以平衡五行。

另外，「普護日」代表無差別性地保護一切眾生，老師建議當天最好戒殺吃素，因為上天都要赦免眾生的罪過了，還在大魚大肉享受就不太適合了。

「天赦日」也被視為化解官司、疾病等不順事務的良辰，特別在春季的「天赦日」更是萬物生發的時刻。老師建議，如果希望化解官司的人，當天可到正廟道觀寫正式的祈福疏文，向神明祈求赦免罪過，消除障礙，祭拜的對象以玉皇大帝為主。

老師建議，如果當天有事無法到廟裡祈福，可在自家陽台或窗邊向上天祈禱，供奉一杯清水，心誠則靈，供奉時合掌默念「天赦吉日百厄消，誠心懺悔福運招；佈施放生積善德，五行調和運自高。」再將清水喝下就可以。

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