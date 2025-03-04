最完美主義的血型？AB型嚴謹、A型易焦慮、「這血型」超會原諒自己

對於工作與生活，有人追求完美，不允許任何瑕疵，也有人只求完成最低標準即可。近日，日媒「占いTV」根據血型特質，整理出最完美主義的血型排行。

第一名：AB型

向來以高標準要求自己的AB型，無論大小事皆全力以赴。他們享受達成目標的快感，無論是處理瑣事或重大專案，都絕不馬虎。這種態度雖是無意識的，但周遭人卻普遍認為AB型是典型的完美主義者。

第二名：A型

講求計畫的A型，但更多是因為害怕失敗。A型人做事前會規劃得滴水不漏，試圖用周全的準備來消除不安。然而，這種過度謹慎有時反而讓他們無法靈機應變，遇到突發狀況時可能手忙腳亂。

第三名：B型

性格跳躍的B型對於自己感興趣的事，會鑽研到底，力求做到極致，特別適合創意類工作。但當面對不感興趣的事時，態度則可能變得草率敷衍，缺乏一致性。

第四名：O型

O型是四種常見血型中最不完美主義的類型，O型人個性開朗，勇於嘗試，但遇到失誤時，多半抱持「算了，沒關係」的心態，他們重視過程勝於結果，與講求完美的AB型相比，可說是兩個極端。從完美主義者的角度來看，可能會讓人感到有些火大。

完美主義雖能帶來高效率，但若過於嚴苛，可能讓人感到壓力過大。相反的，過於隨性則可能影響效率。無論是哪種血型，適度調整態度，才能在追求完美與放鬆之間取得平衡。

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