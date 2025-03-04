快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

最完美主義的血型？AB型嚴謹、A型易焦慮、「這血型」超會原諒自己

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

對於工作與生活，有人追求完美，不允許任何瑕疵，也有人只求完成最低標準即可。近日，日媒「占いTV」根據血型特質，整理出最完美主義的血型排行。

第一名：AB型

向來以高標準要求自己的AB型，無論大小事皆全力以赴。他們享受達成目標的快感，無論是處理瑣事或重大專案，都絕不馬虎。這種態度雖是無意識的，但周遭人卻普遍認為AB型是典型的完美主義者。

第二名：A型

講求計畫的A型，但更多是因為害怕失敗。A型人做事前會規劃得滴水不漏，試圖用周全的準備來消除不安。然而，這種過度謹慎有時反而讓他們無法靈機應變，遇到突發狀況時可能手忙腳亂。

第三名：B型

性格跳躍的B型對於自己感興趣的事，會鑽研到底，力求做到極致，特別適合創意類工作。但當面對不感興趣的事時，態度則可能變得草率敷衍，缺乏一致性。

第四名：O型

O型是四種常見血型中最不完美主義的類型，O型人個性開朗，勇於嘗試，但遇到失誤時，多半抱持「算了，沒關係」的心態，他們重視過程勝於結果，與講求完美的AB型相比，可說是兩個極端。從完美主義者的角度來看，可能會讓人感到有些火大。

完美主義雖能帶來高效率，但若過於嚴苛，可能讓人感到壓力過大。相反的，過於隨性則可能影響效率。無論是哪種血型，適度調整態度，才能在追求完美與放鬆之間取得平衡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 追求完美

延伸閱讀

3月14日起「血月」+水逆報到！命理師：恐金融波動、血光災

蛇年第1個「天赦日」來了！當天要吃素、祈福解厄旺財一次搞定

大S、方大同離世太無常…唐綺陽感嘆時代更迭「至少要一年」

日百元商店狂粉排行曝…雙子愛挖寶、摩羯想省錢、他從不買「沒質感不行」

相關新聞

最完美主義的血型？AB型嚴謹、A型易焦慮、「這血型」超會原諒自己

對於工作與生活，有人追求完美，不允許任何瑕疵，也有人只求完成最低標準即可。近日，日媒「占いTV」根據血型特質，整理出最完美主義的血型排行。

撿便宜！哪星座愛逛百元商店？雙子挖寶、摩羯省錢、他不去「沒質感不行」

百圓商店在日本隨處可見，商品實用又超值廣受消費者喜愛。占TV網站分享一份「12星座百圓店喜好度排行榜」快看看你在第幾名吧！台灣也有類似的如大創等店鋪，但在台灣目前是49元商店。

大S、方大同離世太無常…唐綺陽感嘆時代更迭「至少要一年」

藝人大S今年春節赴日旅遊，因流感猝逝，享年48歲。音樂才子方大同也被證實，已於2月21日離世，享年41歲。對於近期的無常，星座專家唐綺陽在社群感嘆，當下我們正處於「時代更迭的交叉點」，這種變化「需時至少一年」。

蛇年第1個「天赦日」來了！當天要吃素、祈福解厄旺財一次搞定

2025年首個「天赦日」落在3月10日，命理師柯柏成臉書分享，「天赦日」是一年難得的上吉日，可以上香祈福，懺悔赦罪、祈求身體康健、轉運消災、煮錢水增加財運，都容易實現願望，老師建議當天吃素，穿著黃色或棕色系衣服開運，要知道「天赦日可遇不可求，遇上了就要好好把握。」

3月14日起「血月」+水逆報到！命理師：恐金融波動、血光災

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片，2025年首次「血月」要發生了！時間在3月14日下午14時55分，台灣大陸可能看不見，但在歐美應該看得見。

明天入驚蟄…4生肖注意血光之災 小心傳染病戒吃生冷

明天下午4時許將進入「驚蟄」節氣，依照民俗屬於天氣轉暖的節氣，因春季屬肝火旺盛的時期，若未調養好身體，容易生病，命理師楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。