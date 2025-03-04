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3月14日起「血月」+水逆報到！命理師：恐金融波動、血光災

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2021年出現的「超級血月」。從高雄壽山頂可見完整血月現身。記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片
圖為2021年出現的「超級血月」。從高雄壽山頂可見完整血月現身。記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片，2025年首次「血月」要發生了！時間在3月14日下午14時55分，台灣大陸可能看不見，但在歐美應該看得見。

根據民間相傳，血月發生時容易金融波動大，或是政治領袖做決定時，可能影響金融事件發生，也要留意交通事故或血光災。這次血月發生在處女座，因此處女座要多注意疲勞、感冒的問題，感冒就別出門，如果周圍有請遠離他們。

這一天也沖到生肖鼠的人，也要注意血光災，別去太高的山上，也要注意交通意外。

水星逆行也在3月15日到4月7日，這次水逆會沖擊到幾個星座

牡羊座：

水逆進入本命宮，工作壓力大，情緒不穩定，建議可以多聽心靈音樂。

雙魚座：

健康恐變差，建議要多運動、多看一些有益身心的書，也要注意交通罰單。

射手座：

水逆進入偏財宮，可能影響投資判斷力，要注意守財。

水瓶座：

水逆進入財帛宮，容易衝動消費，如果是業績工作可能被同事搶業績。

老師建議上面幾個水逆星座可以隨身攜帶一顆撿來的小石頭，等於水一來就有石頭鎮壓。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水星逆行 生肖 血月

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