3月14日起「血月」+水逆報到！命理師：恐金融波動、血光災
清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片，2025年首次「血月」要發生了！時間在3月14日下午14時55分，台灣大陸可能看不見，但在歐美應該看得見。
根據民間相傳，血月發生時容易金融波動大，或是政治領袖做決定時，可能影響金融事件發生，也要留意交通事故或血光災。這次血月發生在處女座，因此處女座要多注意疲勞、感冒的問題，感冒就別出門，如果周圍有請遠離他們。
這一天也沖到生肖鼠的人，也要注意血光災，別去太高的山上，也要注意交通意外。
水星逆行也在3月15日到4月7日，這次水逆會沖擊到幾個星座。
牡羊座：
水逆進入本命宮，工作壓力大，情緒不穩定，建議可以多聽心靈音樂。
雙魚座：
健康恐變差，建議要多運動、多看一些有益身心的書，也要注意交通罰單。
射手座：
水逆進入偏財宮，可能影響投資判斷力，要注意守財。
水瓶座：
水逆進入財帛宮，容易衝動消費，如果是業績工作可能被同事搶業績。
老師建議上面幾個水逆星座可以隨身攜帶一顆撿來的小石頭，等於水一來就有石頭鎮壓。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言