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明天入驚蟄…4生肖注意血光之災 小心傳染病戒吃生冷
明天下午4時許將進入「驚蟄」節氣，依照民俗屬於天氣轉暖的節氣，因春季屬肝火旺盛的時期，若未調養好身體，容易生病，命理師楊登嵙提醒，有兔、羊、狗、豬需注意飲食衛生，傳染病，戒吃生冷，也不要參加具風險、危險性的活動，防血光之災。
命理師楊登嵙表示，明天（5日）下午4點8分進入「驚蟄」節氣，動物昆蟲自入冬以來即藏伏土中，不飲不食，稱為「蟄」；這時天氣轉暖，大地春雷，而「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠。
楊登嵙說，驚蟄象徵春雷初響，萬物萌發之景象，春季是一年的開始，如果春天沒有調養好身體，那麼到了年中或年尾身體各器官就會出現不適的症狀，容易引起生病現象。春季是肝火旺盛的時候，萬物在此時開始復甦發芽，肝膽在此時也最活躍。
楊登嵙建議，驚蟄節氣飲食調養尤其重要。多吃富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，驚蟄天氣明顯變暖，飲食應清溫平淡，並應順肝之性，助益脾氣，令五臟和平。
他表示，此節氣飲食主要以「春夏養陽」為原則，可適當多吃能升發陽氣的食物與富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，諸如春筍、菠菜、芹菜、雞肉、蛋、牛奶、鴨血、蘆薈、苦瓜、木耳菜、油菜、山藥、蓮子、銀耳等食物。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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