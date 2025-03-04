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明日驚蟄…春雷先響！3星座3生肖需「打小人」、6禁忌別做會出事

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為驚蟄節氣前後，農民在田間忙碌。 新華社
圖為驚蟄節氣前後，農民在田間忙碌。 新華社

凌晨時分你有被雨聲和春雷嚇醒嗎？明天是節氣驚蟄」，民間相傳驚蟄前後的日子，昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為蟄，不過到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為「驚蟄」，也代表開始進入農耕時刻。

驚蟄習俗：

1.吃梨：

「驚蟄」民間有吃梨的習慣，因為春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，離為梨同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子，另外「驚蟄」節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2.打小人祭白虎：

「驚蟄」蛇鼠蟲蟻會出沒，因此這些害蟲被稱為般弄是非的小人，因此民間流行要在「驚蟄」之日打小人。

民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3.吃毛豆：

毛豆長的像毛毛蟲，因此「驚蟄」吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。

4.殺蟲日:

「驚蟄」日可以用殺蟲劑，或者石灰將害蟲清除，如此才能將害蟲趨除乾淨。

5.打小人：

3星座春天小人多，要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座。3生肖今年犯小人分別是蛇、猴、狗。

可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人。

*破除被打法（反打小人法）*：

怕被人當小人打，小孟老師教你一招，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

「驚蟄」禁忌：

1.不可以結婚相親:

民間相傳「驚蟄」結婚或相親會遭到雷公處罰，因為雷公會打雷，故會有不吉利的象徵，民間認為「驚蟄」結婚會被雷公拆散，因此有「驚蟄」嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方之說。

2.避去山區森林：

「驚蟄」萬蟲出沒，因此避免去山區森林以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。

3.避談判與簽約：

「驚蟄」小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4.避免指天：

雷公打雷指天有不禮貌之說，因此「驚蟄」前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5.兒童避免去空礦地：

「驚蟄」日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若天氣陰天僅量避免外出。

6.1樓住戶緊閉門窗：

「驚蟄」之日雷公蟲盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 生肖 節氣 驚蟄

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