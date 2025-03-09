殺破狼週運勢／獅子金錢運下滑「恐財損」水瓶避免出門旅遊

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星與金星雙雙在命宮逆行，與前任情人正在談復合，雙方有可能破鏡重圓。某些白羊座突然迷戀上一個人，但雙方的身份並不是很匹配。感情穩定的白羊座，最近則是常跟另一半翻舊帳吵架。

面試運、考試運方面，面試新工作十分討喜，很快就拿到了錄取通知，考公職的白羊座，會通過門檻，進入公務部門服務。還是學生的白羊座，努力學業有了不錯的成果，考試成績進步，許多科目都能合格。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，工作在此時有很大的異動，會轉換到新的部門挑戰，或是在此時辭職，跳槽到新的領域發展。某些白羊座則突然被資遣，必須要有新的打算。

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，罹患自己想像不到的疾病，可能需要動手術治療。某些白羊座則是吃壞肚子，躺在床上好幾天無法工作與生活。女性則要注意婦科問題。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會開發新的副業，增加收入，對經濟狀況不無小補。某些金牛座的薪資有微幅的調整，使得可支配的資金變得較多。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，目前的工作性質較為單純，只要將文件如期送出，之後的事務就會有其他人負責。某些金牛座目前正在創業，許多事必須自己親力親為，但也多了許多自由。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛、子女宮位，喜歡的人被第三者橫刀奪愛，戀情無疾而終。某些金牛座會比較擔心子女或是寵物的健康狀態，最近經常進出醫療機構。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與太陽呈現合相，過去陷害自己的人，如今現形，覺得這樣的人實在很可惡，但暫時拿他沒辦法。某些金牛座則是與一些朋友交惡，關係丕變，會將對方的聯絡方式都封鎖掉。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星與水星雙雙在人際關係宮位逆行，會召開同學會，與很久不見的同窗再度見面，聊聊彼此的現狀。某些雙子座則是有許多朋友從遠方來探望自己，感到愉快。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，會有家人要離家到遠方生活，從此關係會變得較疏離。某些雙子座則是在此時需要搬家，正在打包行李。這段時間需特別注意親人的身體健康與人身安全。

工作運方面，在志業宮位的土星與太陽呈現合相，並受到月蝕能量影響，需要外派到異地工作，離開舒適圈到外地打拼。某些雙子座職場爆開醜聞，會開始思考是否繼續待在這個組織工作。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，每個月會多出一筆固定支出與開銷，生活費用緊縮，每天都得縮衣節食過日子。某些雙子座一直沒有花心思理財，導致很多資金都不知花在什麼地方，常常覺得錢不夠用。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會不惜一切代價，搶到某個限量款的商品，覺得很有成就感。有投資習慣的巨蟹座，會利用小額投資的方式存股，資金不知不覺累積起來。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，和一些邊緣人因為冷僻的興趣結為好友，會覺得這些人蠻好相處的，只是不喜歡參與大型態的團體活動，但對於自己喜歡的東西很樂於分享。

本週須注意的部分

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，火星亦尚在命宮行進，交通工具壽終正寢，必須要換新車了。這段時間容易與人發生行車糾紛，被開罰的的機率也較高，不論走路、駕駛交通工具，或搭乘大眾運輸系統，需特別注意交通安全。

工作運方面，水星與金星雙雙在志業宮位逆行，處理任何事務必須要謹慎小心，出錯率特別高，辦公室的3Ｃ用品故障率高，使得作業經常發生困難，同時會有許多文件不斷退件重修。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，有些糾紛在有力人士的調停下落幕，困擾終於結束。某些獅子座遇到困難，會有貴人相助，渡過難關。

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，職場有許多變動，此時會展現過人的危機處理能力，將問題一一解決。某些獅子座則會嘗試跨領域的副業創業，多增加一些收益。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，會有預期外的開銷將存款都花光，這段時間也要當心掉錢包，或信用資料被盜用，造成財損。有投資習慣的獅子座，在財務宮位的土星與太陽受到月蝕影響，投資失利，存款賠光，須設下停損點。

遠行運方面，水星與金星雙雙在遠行宮位逆行，這段時間最好避免出國旅遊，容易遇到不愉快的對待，或是受困在生活機能不方便的地方，行程受到延誤，或無法回家。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星脫離不良相位的影響，職場上的小人在此時離職或調單位，許多事務進展得極為順利，覺得很愉悅。某些處女座則是在此時跳槽到更好的組織，脫離有毒的工作環境。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會利用短暫的假期，快閃海外的某個城市，到想朝聖的地方打卡，心情愉悅。沒有遠行計畫的處女座，會與一些來自海外的人士交流，交到許多新朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽與土星呈現合相，受到發生在命宮的月蝕能量影響，終於決定離開一段不健康的關係，即便心中有許多不捨，但長痛不如短痛，趕快斷絕往來，才不會越陷越深。

健康運方面，月蝕發生在命宮，容易感染突發性的疾病，或是受到意外傷害，嚴重的話需要動手術治療。某些處女座則要當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的冥王星相位良好，與喜歡的人沈浸在兩人世界，享受被對方佔有的感覺。某些天秤座會被可愛黏人的流浪毛小孩跟蹤，十分順利就收編回家了。

金錢運方面，天王星在金錢宮位行進，相位良好，常常有賺外快的機會，可貼補家用，手頭因此寬裕一些。有投資習慣的天秤座，標的物指數不斷攀升，可選在適當時機，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽與土星呈現合相，受到月蝕能量影響，職場環境太高壓，會在此時辭職，離開有毒的環境。某些天秤座則要當心無預警被裁員，會需要換新工作或是調到其他單位。

健康運方面，土星與太陽以及海王星齊聚在健康宮位，受到月蝕能量影響，工作過勞，身心靈俱疲，經常夜不安枕，同時罹患慢性疾病，此時會想放長假休息一段時間。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，在家族中分到一筆資產，生活會因此富裕起來。有投資習慣的天蠍座，標的物指數水漲船高，可在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與金星雙雙在工作宮位逆行，許多事務進展緩慢，不斷來回修正，工作所需的電子用品故障頻頻，文件不斷退回需要修正，這段時間較為不順，需忍耐一陣子。

感情運方面，在戀愛宮位的土星與太陽呈現合相，受到月蝕能量影響，情感被第三者介入，面臨破局。還在曖昧階段的天蠍座，喜歡的人被橫刀奪愛。即便沒有外力介入，也會莫名其妙被戀人封鎖，會是情感狀況不穩定的時期。

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，會與某個朋友關係交惡，兩人相互封鎖，不相往來。某些天蠍座則是離開一個團體，與裡頭的人格格不入，道不同不相為謀。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與水星雙雙在戀愛宮位逆行，會再度重逢過去喜歡過的人，對方會與你再續前緣，若是有交往過，可望復合。某些射手座則是突然對某個人暈船，不知為何會迷戀上對方。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，工作會有很大的變動，可能調整到其他部門，或是在此時決定離職，跳槽到其他領域發展。某些射手座要當心無預警被公司資遣。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽與土星呈現合相，受到月蝕能量影響，和家人溝通不良，家庭氣氛不好，此時對待越是重要的人，情緒管理要越好，並要注意親人的身體健康與人身安全，某些射手座則是因為工作的變動，需要搬家。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，預期外的花費太多，甚至會需要向他人借貸金錢，才能生活。有投資習慣的射手座，千萬不要炒作短線，容易慘賠，負債累累。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，有些疾病可能會需要動手術治療，這段時間需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的木星相位良好，許多事務進行順利，在專業領域表現出色，某些摩羯座在此時轉換跑道，會進入組織較大，待遇良好，職場友善的環境工作，感覺十分幸運。

家宅運方面，金星與水星雙雙在家宅宮位逆行，居住空間需要大整修，或是重新裝潢，目前正在一個過渡時期。某些摩羯座與家人和好如初，同時也找到彼此間較為舒適的距離。

本週須注意的部分

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，某個科目考試成績不佳，不管怎麼努力也難以理解，會被當掉重修。某些摩羯座覺得現在唸的科系不適合自己，會想辦休學重考。

交通運方面，在交通宮位的太陽與土星呈現合相，並受到月蝕能量影響，交通工具壽終正寢，要換新車了，這段時間被開罰單的機率較高，並要當心與人發生行車糾紛，不論走路、駕駛或是搭乘大眾運輸系統，需特別注意交通安全。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，木星脫離不良相位的影響，與喜歡的人有情人終成眷屬，會以結婚為前提交往。感情穩定的水瓶座，目前正在懷孕，準備迎接期待已久的小生命降臨在這個世界。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星與水星雙雙在旅遊宮位逆行，出門旅遊會遇到一對烏龍事件，預定的房間搞錯日期，或是遭受不愉快的對待，某些水瓶座可能受困在人生地不熟的地方，行程受阻，或是無法回家。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，當心掉錢包或被詐騙，信用資料被盜用，造成財損，辛苦存下的積蓄瞬間被騙光。有投資習慣的水瓶座，由於投資標的指數不斷下探，會將所有標的出脫，重新佈局。

健康運方面，火星持續在工作宮位行進，工作有過勞的傾向，可能引發急性疾病，必須動手術治療。這段期間需注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會趁著生日入住飯店，享受裡頭的設施，並品嚐美食，祝自己生日快樂。某些雙魚座則是會快閃某個城市，朝聖想打卡的景點，轉移生活的壓力。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，會與親人一起出去旅遊，共享天倫之樂。某些雙魚座在此時需要搬家或購買新居，可移徙到環境較好的區域，生活也能穩定下來。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星與金星雙雙在金錢宮位逆行，借貸給他人的資金，對方遲遲不還，可能要用一些手段把欠款討回來。某些雙魚座的薪資會較晚才能進帳，但生活費用已經拉警報。

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，和情感對象容易發生爭執，對方甚至氣到封鎖你，此時分手機率較高，提醒雙魚座，對待越是重要的人，情緒管理要越好，才不會發生憾事。

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