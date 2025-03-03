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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「身價瞬間上漲」：好運擋不住

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要趕快行動，就有機會替自己升職加薪，有人則是獲得一筆意外之財，讓自己的身價瞬間上漲，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬虎

無論你是屬於哪種工作相關的人，在本周都不是重點，在這段時間裡，會有一些特別的偏財運，但需要靠自己去爭取，而不是透過彩劵尋求不勞而獲的方式，你可以仔細想想，是否曾有人借錢拖延而未還，你可以利用本周的運勢，嘗試去溝通，就有機會讓對方乖乖的把錢掏出來還給你。

第四名：血型AB型+生肖屬猴

工作忙碌的上班族，是否已經厭倦了目前的工作，想要找一些刺激或是更上一層樓呢，如果想要轉換跑道，就要在本周趕快行動，在這段時間裡，可以透過各種不同的管道，能找到許多很不錯的工作職缺，趕快多去了解，就有機會替自己升職加薪，邁向一個全新的人生旅程。

第三名：血型B型+生肖屬鼠

如果你是專門用頭腦製作文創商品的設計師，在本周將是你開啟新思路，擁有強烈新創意的一周，在這段時間裡，你將文思泉湧，得到相當多的靈感，趕快把這些想法匯入到作品上展現出來，將會得到許多人的青睞，讓客人願意花錢購買，在短時間內把自己的荷包變得更加豐滿。

第二名：血型O型+生肖屬馬

如果你是必須長時間坐在電腦前，不斷靠腦力工作的工程師，本周將有意想不到的新發展，在這段時間裡，你能夠突破瓶頸，找到適合的邏輯方式，讓你所負責的項目突飛猛進，所有同事都會對你刮目相看，長官也會給予讚賞，不僅有望提升職等，更能夠在月底領上一筆額外的豐厚獎金。

第一名：血型A型+生肖屬龍

天下下雨，娘要嫁人，有些事情真的擋也擋不住，就像本周你的財運非常火燙，任誰也無法阻攔，在這段時間裡，將能得到老天爺的照顧，有機會獲得一筆意外之財，特別是所住房屋特別老舊的人，可能會遇上建商來談都更的事，你可以好好把握，一定能夠談到好價錢，讓自己的身價瞬間上漲。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

偏財運 生肖 血型 設計師

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