唐綺陽星座運勢週報：射手事務停滯 牡羊感情勿衝動
【唐綺陽星座運勢週報3/3-3/9】
星象影響：牡羊雙魚能量交界、金星逆行、水星進牡羊
本週牡羊雙魚能量交界混雜，請勿太過衝動或太過樂觀，性格自我者容易遇瓶頸。金星逆行，留意感情或財務有不順情況，星盤有星在8-10度者，宜自我檢視。週一水星進牡羊，停滯期凡事易感不順，切勿衝動行事或發言，注意暴力、火能量相關事件。
12星座個別影響：
牡羊：面對反對聲量要有雅量；感情上切勿衝動發言
雙子：行事有商有量勿先斬後奏；感情勿太自我難溝通
巨蟹：拿回事務主控權較安心；感情太悲觀易影響關係
天秤：等待資源到位要花點時間；感情上對方的體諒很重要
天蠍：金錢問題需務實處理；感情在意對方價值觀和付出
射手：事務停滯、想推動需謹慎；感情的犧牲要多衡量
水瓶：分配得宜使事情更順利；感情建議再多花點心思
雙魚：真假消息需篩選一番；感情要睜大眼睛看清楚
金牛：女性能展現領導魅力；感情多外出亮相吸引桃花
獅子：舊案敗部復活要把握機會；感情易可能舊情復燃
處女：適合展望長遠計劃；感情亦能與對方討論未來
魔羯：擔任計劃中的關鍵角色；感情易硬碰硬但對方值得
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