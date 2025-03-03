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唐綺陽星座運勢週報：射手事務停滯 牡羊感情勿衝動

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報3/3-3/9】

星象影響：牡羊雙魚能量交界、金星逆行、水星進牡羊

本週牡羊雙魚能量交界混雜，請勿太過衝動或太過樂觀，性格自我者容易遇瓶頸。金星逆行，留意感情或財務有不順情況，星盤有星在8-10度者，宜自我檢視。週一水星進牡羊，停滯期凡事易感不順，切勿衝動行事或發言，注意暴力、火能量相關事件。

12星座個別影響：

牡羊：面對反對聲量要有雅量；感情上切勿衝動發言

雙子：行事有商有量勿先斬後奏；感情勿太自我難溝通

巨蟹：拿回事務主控權較安心；感情太悲觀易影響關係

天秤：等待資源到位要花點時間；感情上對方的體諒很重要

天蠍：金錢問題需務實處理；感情在意對方價值觀和付出

射手：事務停滯、想推動需謹慎；感情的犧牲要多衡量

水瓶：分配得宜使事情更順利；感情建議再多花點心思

雙魚：真假消息需篩選一番；感情要睜大眼睛看清楚

金牛：女性能展現領導魅力；感情多外出亮相吸引桃花

獅子：舊案敗部復活要把握機會；感情易可能舊情復燃

處女：適合展望長遠計劃；感情亦能與對方討論未來

魔羯：擔任計劃中的關鍵角色；感情易硬碰硬但對方值得

唐綺陽 星座運勢 獅子 能量 財務

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