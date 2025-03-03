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周三驚蟄…4生肖走大運 這樣做改運招財退小人
3月5日迎來節氣「驚蟄」，民俗專家廖大乙說，今年因「閏六月逢青蛇」罕見有3個6，驚蟄能量更強烈，前兩年運勢黯淡的鼠、兔、馬、雞4生肖將走大運，近年若走衰運，驚蟄當天可用6顆生鴨蛋拜虎爺改運招財，更擊退小人去霉氣。
廖大乙指出，「驚蟄」是一年之中的第3個節氣，春雷乍響，驚動還在冬眠蟄伏的昆蟲，代表天地萬物復甦恢復生機，也是靈動力轉換最強時刻；若覺得近年運勢不順，甚至走衰運，不妨把握驚蟄當日加強正能量，改運招財，打小人去霉氣。
而乙巳蛇年五行屬木，是特殊的「雙春閏月逢青蛇」有2個「立春」，不僅為閏六月，更因蛇在12生肖排第6，其台語為「溜」音同6，等於有3個六，相當罕見，能量轉換更強烈，其中，前兩年運勢黯淡的鼠、兔、馬、雞4生肖將走大運。
若是深感近年運勢欠佳，甚至走衰運，廖大乙則建議，驚蟄當日可前往住家附近或自身常去有供奉虎爺的宮廟，因老虎是「地上的王」，因此虎爺公不僅能趕走小人，也能咬錢、招財，想要改運就虔誠祭拜，請祂幫忙擊退小人去霉氣避災厄。
廖大乙也提醒，拜虎爺供品可準備三層肉跟生蛋，但以「生鴨蛋」為宜，尤其是想要改運者，因今年是666的乙巳青蛇年，不妨準備6顆生鴨蛋當供品，讓虎爺「押煞」吃掉如零鴨蛋的壞運，再誠心祈求工作順利、招貴人及招財開運。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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