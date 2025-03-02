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考生看過來！今天文昌帝君誕辰 金榜提名拜拜全攻略

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考生看過來！今天文昌帝君誕辰 金榜提名拜拜全攻略

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天文昌帝君誕辰，考生祭祀時可選擇以芹菜、蔥、蒜為供品。圖／楊登嵙提供
今天文昌帝君誕辰，考生祭祀時可選擇以芹菜、蔥、蒜為供品。圖／楊登嵙提供

今天是「文昌帝君」誕辰，過去每年逢此時，都是有重要考試的考生，前往廟宇祭祀文昌帝君的日子，命理師楊登科說，祭祀的供品與禁品在民俗上都有規定，考生在祭祀前要做好準備，才能金榜提名。

命理師楊登嵙說，今天3月2日是「文昌帝君」誕辰，文昌星為二十八宿中紫微垣星官，主天下文運與祿籍；文昌帝君掌管士子的功名利祿，讀書人祭拜文昌帝君，祈求能金榜題名，學業成就，扶持學子無考運者，扶身定心，潛移默化，約束散漫心理。公教人員與上班族祭拜文昌帝君，祈求工作升遷、仕途如意，建議可提早祭拜。

一、祭拜文昌帝君的供品：

祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜為主，芹菜（代表勤學、勤奮）、蒜（計算）、蔥（聰明、開智慧、耳聰目明）、竹筍（順利）、包子粽子（包中）、菜頭（好采頭）、桂花（發貴、蟾宮折桂）、發糕（高中），油（加油）、文昌筆等，含義就是希望考生勤奮用功，一舉高中，金榜題名，得到好采頭。

二、祭拜的供品禁忌：

祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但民俗有一項禁忌，芹菜、蔥、蒜煮時不可加丸子、蛋，免得考生考個零蛋或完蛋。喝茶的時候要喝包種（包中）茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試出差錯。

三、安文昌燈：

文昌燈不僅適用於莘莘學子、公務人員，也適用於一般受薪任職的文員、上班族、教師與所有讀書人。除參與考試之人需安奉外，對於工作有要升遷或需增進智慧、聰明之人亦需安奉。

安奉文昌燈附上開光加持開竅文昌符，可帶身或放在枕頭內，讓學生智慧增長、學業進步、考運亨通、金榜題名、功成名就。上班者工作穩定、聰明開竅、智慧處事、工作升遷、仕途如意、加官晉祿。

四、文昌筆：

「文昌星」主宰文昌、考試、智慧，「四」數在風水屬文昌數，「巽」為「文昌位」，五行屬木，為綠色。可用四支毛筆用紅線串連，拜完文昌帝君後吊掛在該位置，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力，公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提昇工作效率、業績。

用紅線將毛筆綁起來，成為一個平面，變成「文昌筆」，吊掛在「文昌位」、書桌或辦公桌，「文昌筆」如果是擺橫的，要將筆尖的方向朝左龍邊，若是文昌筆是擺直的，則是筆尖要朝上，符合地理風水之「筆架山」；擺設對很重要，更能發揮「文昌筆」的作用來。

今天文昌帝君誕辰，烏龍茶、丸子、雞蛋都是不宜祭祀的禁品。圖／楊登嵙提供
今天文昌帝君誕辰，烏龍茶、丸子、雞蛋都是不宜祭祀的禁品。圖／楊登嵙提供
今天文昌帝君誕辰，考生可善用文昌筆，增加考運。圖／楊登嵙提供
今天文昌帝君誕辰，考生可善用文昌筆，增加考運。圖／楊登嵙提供

文昌帝君

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