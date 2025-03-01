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今天二月二「龍抬頭」補財庫 命理師曝：吃6食物招財

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
今天是土地公生日「頭牙」，台中市西屯區惠來里福德祠今香客絡繹不絕，擲筊求發財金。圖／市府提供
今天是土地公生日「頭牙」，台中市西屯區惠來里福德祠今香客絡繹不絕，擲筊求發財金。圖／市府提供

今天是農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公生日「頭牙」，命理師楊登嵙說，龍抬頭是補財庫的好日子，分享8項招財開運攻略，包括剃龍頭、引龍錢、吃豬頭肉、麵條、水餃、米飯、點心及春餅等6種食物。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說明，古時農業時代，農曆二月初二是龍欲升天的日子，節氣正處在雨水、驚蟄和春分之間，很多地方進入雨季，農作物需要雨水，人們盼透過對龍的求降雨，祈求一年豐收、平安。

楊登嵙指出，二月初二「龍抬頭」8項招財開運攻略分別為：

1、剃龍頭：龍王之喜氣幫小孩剃頭，為剃舊迎新「剃喜頭」，用龍抬頭吉時（今年是巳時上時9時至11時，午時上午11時至下午1時）剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人吉時剃頭，能剃出好運。

2、引龍錢：今年「財帛星」在西南，在空水瓶內放置268元銅板，取住家或公司附近銀行的飲水機的水，裝滿後將水一路細灑回到家或公司，意為龍循水跡引至家或公司，剩餘的水加入家裡或公司容器，代表發財龍水，放置大門客廳內斜對角的「聚財位」49天，財運旺旺來。

3、吃豬頭肉：龍抬頭吃豬頭肉有「挑龍頭」的象徵，所以吃豬頭肉能一發驚人。

4、吃麵條：麵條一根一根，很像龍鬚，龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。

5、吃水餃：水餃包起來後很像耳朵，龍抬頭日吃水餃，稱為吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。

6、吃米飯：米飯一粒一粒，種子象徵龍子，龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

7、吃春餅：春餅一片一片，很像龍的麟片，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後象徵有強大磁場護體，讓身體健康，保佑平安。

8、吃點心：在這一天要吃迎富貴果子，例如帶殼龍眼，代表「破繭而出」，突破萬難，邁向成功好運來；花生意寓「好事發生」，如開心果代表開心愉快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

今天是土地公生日「頭牙」，台中市西屯區惠來里福德祠準備壽桃、平安龜、長壽麵線，讓民眾擲筊，帶回家吃平安。圖／市府提供
今天是土地公生日「頭牙」，台中市西屯區惠來里福德祠準備壽桃、平安龜、長壽麵線，讓民眾擲筊，帶回家吃平安。圖／市府提供
名門命理教育協會創會理事長楊登嵙。圖／本報系資料照片
名門命理教育協會創會理事長楊登嵙。圖／本報系資料照片

土地公 水餃 財運 開運 龍抬頭

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