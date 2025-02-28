快訊

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

張蘭宣戰、汪小菲出手 S媽心碎回應「搶什麼隨便他」

天文奇景七星連珠登場！命理師籲「3件事別做」 跟風吃瓜小心被打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
運勢示意圖。圖／AI生成
運勢示意圖。圖／AI生成

今（28日）罕見天象「七星連珠」登場，「小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生」分享，古人視七星連珠為「天人感應」，此次行星會合恰逢2025的關鍵字「革」，對應《易經》中的「澤火革」卦，有順應變化、突破現狀的象徵意義。

由於這段時間易受能量影響，情緒波動大，小羊開運特別提醒要注意調整狀態：

  • 上火現象：口乾舌燥，失眠煩躁增多。

  • 人際紛爭：保持沉默，避免不必要的口舌之爭，以免節外生枝。

  • 養生關鍵：穩定內心、降火安神，特別注意養護肝脾，為新的一年蓄積好運。

  • 色彩影響：容易偏愛艷色（紅、亮黃等），建議用黑、白、藍、灰調和心境與氣場。

  • 能量放大：好的事更好，壞的事更壞，注意說話謹慎，別招來反噬，善良積德，福報自來。

  • 行動節奏：特別是下半年開始有起色的事情，千萬別急於冒進，穩步前進才是關鍵。

  • 變革之年：學會適應變化，積極提升自己，讓未來更好。

小羊開運也為讀者總結「3件事不要做」：

1.避豔色

紅紫橙易催生無名火，要多穿黑白冷色系。

2.避口業

罵人吐槽會加倍反噬，少參與不必要爭執。

3.避站隊

2025年上半年吃瓜別跟風，反轉比閃電快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

◎本文內容已獲 小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生 授權，未經同意禁止取用轉載。

相關新聞

天文奇景七星連珠登場！命理師籲「3件事別做」 跟風吃瓜小心被打臉

今（28日）罕見天象「七星連珠」登場，「小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生」分享，古人視七星連珠為「天人感應」，此次行星會合恰逢2025的關鍵字「革」，對應《易經》中的「澤火革」卦，有順應變化、突

2025年免驚！4生肖遇災難「自動化劫」 第一名超強運1招擋煞

2025年一轉眼就過了2個月，有鑑於最近地震頻繁，災難也不少，清水孟國際塔羅小孟老師特別分享4生肖今年容易遭遇的劫難，以及如何化解，其中第一名擁有強勁的貴人運，可以多穿粉色和白色的衣服來抵擋災厄。

228七星連珠能量大爆發？風水師示警「快丟7物」：會帶衰財運

今（28日）將迎來罕見的天象「七星連珠」，引發網路熱議。儘管台北市立天文館指出，此天現象並非真正的「七星連珠」，而是水、金、火、木、土等5顆星星同時出現，但相關討論和傳言仍持續熱烈。

每日星座運勢／雙子工作上表現積極 易受上級肯定

2025-02-28牡羊座短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。【整體運】想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想

刀子嘴豆腐心！人超暖卻嘴硬Top3星座…第一名邊碎念邊出手幫忙

嘴上說得難聽又忍不住幫忙！這些星座只是表面冷血實際上熱情又溫暖，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享三個平時說話習慣指責、批評，實際上在表達關愛的星座，建議參考太陽、上升與水星星座。

晚年運勢起飛！「3大生肖男」壽命長、財富充足令人稱羨

在人生的長河中，擁有健康的身體與充沛的活力是許多人所追求的，特別是在晚年，能夠自在地享受生活更是難能可貴。根據《搜狐網》的觀點，十二生肖中有三位生肖男天生生命力旺盛，不僅長壽，晚年仍保持充沛精力與豐厚財富，令人羨慕不已。現在，就讓我們來看看這三大生肖男究竟是誰吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。