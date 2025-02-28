天文奇景七星連珠登場！命理師籲「3件事別做」 跟風吃瓜小心被打臉
今（28日）罕見天象「七星連珠」登場，「小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生」分享，古人視七星連珠為「天人感應」，此次行星會合恰逢2025的關鍵字「革」，對應《易經》中的「澤火革」卦，有順應變化、突破現狀的象徵意義。
由於這段時間易受能量影響，情緒波動大，小羊開運特別提醒要注意調整狀態：
- 上火現象：口乾舌燥，失眠煩躁增多。
- 人際紛爭：保持沉默，避免不必要的口舌之爭，以免節外生枝。
- 養生關鍵：穩定內心、降火安神，特別注意養護肝脾，為新的一年蓄積好運。
- 色彩影響：容易偏愛艷色（紅、亮黃等），建議用黑、白、藍、灰調和心境與氣場。
- 能量放大：好的事更好，壞的事更壞，注意說話謹慎，別招來反噬，善良積德，福報自來。
- 行動節奏：特別是下半年開始有起色的事情，千萬別急於冒進，穩步前進才是關鍵。
- 變革之年：學會適應變化，積極提升自己，讓未來更好。
小羊開運也為讀者總結「3件事不要做」：
1.避豔色
紅紫橙易催生無名火，要多穿黑白冷色系。
2.避口業
罵人吐槽會加倍反噬，少參與不必要爭執。
3.避站隊
2025年上半年吃瓜別跟風，反轉比閃電快。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
◎本文內容已獲 小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生 授權，未經同意禁止取用轉載。
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