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2025年免驚！4生肖遇災難「自動化劫」 第一名超強運1招擋煞

聯合新聞網／ 綜合報導
運勢示意圖。圖／AI生成
運勢示意圖。圖／AI生成

2025年一轉眼就過了2個月，有鑑於最近地震頻繁，災難也不少，清水孟國際塔羅小孟老師特別分享4生肖今年容易遭遇的劫難，以及如何化解，其中第一名擁有強勁的貴人運，可以多穿粉色和白色的衣服來抵擋災厄。

第四名：猴

屬猴的人，今年容易遭八卦、是非流言纏身，所以遇小人、被人從後面捅刀的劫難比較多，不過都會自動化解開來，建議可以多冥想自己喜愛的宗教、神明，或多聽心靈音樂幫助身心淨化。

化解災難指數：85分

第三名：狗

屬狗的人，外出容易遇到交通車關，所幸「好運氣」即將到來，所以能夠大事化小、小事化無。記得外出走路時不要滑手機，也要小心天雨路滑，多冥想、觀想太陽就能化解災厄。

化解災難指數：90分

第二名：羊

屬羊的人，要特別注意與健康相關的災難，例如吃海鮮、海產容易有食物安全的問題，或是出現腸胃道方面的問題，建議外出時勤洗手，遇到密閉式空間儘量戴上口罩，多吃蔬菜水果提升自身免疫力。不過，幸運的是，健康狀況不佳的時候，都會有好的醫師或貴人前來相助。

化解災難指數：95分

第一名：兔

屬兔的人，要注意少去一些「不乾淨」的地方，否則容易身體不適，也不要去海邊或山上，以免沖到煞氣。所幸屬兔者的貴人運很強，遇到不好的事都可以化險為夷，擺脫災難。建議多穿粉色、白色的衣服，提升自身運氣來抵擋煞氣。

化解災難指數：100分

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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