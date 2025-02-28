2025年免驚！4生肖遇災難「自動化劫」 第一名超強運1招擋煞
2025年一轉眼就過了2個月，有鑑於最近地震頻繁，災難也不少，清水孟國際塔羅小孟老師特別分享4生肖今年容易遭遇的劫難，以及如何化解，其中第一名擁有強勁的貴人運，可以多穿粉色和白色的衣服來抵擋災厄。
第四名：猴
屬猴的人，今年容易遭八卦、是非流言纏身，所以遇小人、被人從後面捅刀的劫難比較多，不過都會自動化解開來，建議可以多冥想自己喜愛的宗教、神明，或多聽心靈音樂幫助身心淨化。
化解災難指數：85分
第三名：狗
屬狗的人，外出容易遇到交通車關，所幸「好運氣」即將到來，所以能夠大事化小、小事化無。記得外出走路時不要滑手機，也要小心天雨路滑，多冥想、觀想太陽就能化解災厄。
化解災難指數：90分
第二名：羊
屬羊的人，要特別注意與健康相關的災難，例如吃海鮮、海產容易有食物安全的問題，或是出現腸胃道方面的問題，建議外出時勤洗手，遇到密閉式空間儘量戴上口罩，多吃蔬菜水果提升自身免疫力。不過，幸運的是，健康狀況不佳的時候，都會有好的醫師或貴人前來相助。
化解災難指數：95分
第一名：兔
屬兔的人，要注意少去一些「不乾淨」的地方，否則容易身體不適，也不要去海邊或山上，以免沖到煞氣。所幸屬兔者的貴人運很強，遇到不好的事都可以化險為夷，擺脫災難。建議多穿粉色、白色的衣服，提升自身運氣來抵擋煞氣。
化解災難指數：100分
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言