228七星連珠能量大爆發？風水師示警「快丟7物」：會帶衰財運

在紫微斗數中，天官星被視為貴氣與官祿的象徵，代表著榮耀與正向的社會影響力。此星曜帶來穩定且上升的能量，使個人在職場上更容易獲得信任與提拔，並吸引貴人的支持。在事業發展的道路上，天官星如同一股助力，推動個人邁向更高層次的成就與影響力。紫微斗數專家姚本軍在臉書發文指出，2025年有4類生肖人要好好把握，因為會有天官貴人來臨。

2025-02-27 14:14