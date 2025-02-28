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228七星連珠能量大爆發？風水師示警「快丟7物」：會帶衰財運
今（28日）將迎來罕見的天象「七星連珠」，引發網路熱議。儘管台北市立天文館指出，此天現象並非真正的「七星連珠」，而是水、金、火、木、土等5顆星星同時出現，但相關討論和傳言仍持續熱烈。
香港風水師七仙羽針對「七星連珠」提出警示，指出這一特殊時刻可能帶來能量大爆發，建議民眾在當天丟掉並且置換掉7件帶衰運的物品，如舊鞋、舊衣、過期食物等，以免影響事業和財運。
1.舊鞋、舊衣。
2.過期食物。冰箱代表口福，需將過期食物扔掉，整理後可放一碗粗鹽在冰箱內。
3.枯萎花草植物。「枯萎」代表事業、愛情難有結果，應丟棄或換新。
4.破損的碗盤。代表飯碗（工作）被打爛，要扔掉。
5.有裂痕的鏡子。鏡子是能量放大器，出現裂痕可能會招小人。
6.老舊或壞掉的家電。特別是廚房的家電，過於破舊會影響財運。
7.不亮的燈泡。代表前途、視力不好。
除了丟棄會帶來衰運的物品外，七星連珠當日也是能量轉移大爆發的日子，七仙羽也提醒，可以吃素、維持好心情、充足睡眠等方式來應對。
1.吃點好的（建議吃素）。
2.保持好心情，不爭吵。
3.睡眠充足。
4.避免接觸太負面的人。
5.善用這個特殊日子來修行祈福。
6.不做重大決定。
7.衆善奉行，人天合一。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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