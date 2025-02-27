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寺廟點光明燈爆滿！明明春節過了還有人要點…學者：社會集體焦慮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
安太歲示意圖。圖／AI生成
安太歲示意圖。圖／AI生成

今年許多廟宇春節點光明燈、「改運）的人數特別多，不少廟宇光明燈春節還沒到就有很多人去點、年假沒過完就爆滿無燈可點，甚至明天就是農曆二月、正月今天就過完了還有人詢問能不能點燈、祭改。學者指出，今年點燈人數特別多，反應的是當前的「社會集體焦慮」。

自古台南人稱府城外三大廟的保西代天府、歸仁仁壽宮、關廟山西宮與許多大小廟宇，今年春節期間點光明燈、祭改與上香祈求神明保佑的人特別多。甚至連郊區的廟宇也都感受到這種需求，台糖南沙崙農場造林地也掛起布條，也許民眾有各種安定人心的服務，價格也只有大廟的六折。

「今年台灣人民面臨了很多不確定因素的壓力」。台中教育大學副教授林茂賢表示，民眾選擇問神改運、點燈等等宗教儀式，反映了人心的不安，呈現出「社會集體焦慮」，「安太歲其實就是在安心」，只要社會越動盪、民心越不安，這種尋求宗教慰藉的民俗行為就會越來越多。

林茂賢指出，今年春節前國內政治因為朝野對立衝突、國際情勢因川普政策緊張，政經情勢內外巨變，一定會影響到百姓生活，造成心理壓力。不確定的因素越多，壓力就越大。一般百姓可能沒有很多出口可以宣洩，也可能沒有很多管道可以求助，求助宗教、神祇的力量慰藉安心，再自然不過。

「相信政府不如相信媽祖」，林茂賢說，他常常舉這句話來解釋，很多人寧可相信神明也不相信政府尤其政治人物的說詞。不相信政府的宣傳選擇相信神力的加持，其實這是再正常不過的反應，只要政治經濟動盪、國際情勢不安，這一年求神問卜就會特別多。

光明燈需求連年增加，連台糖農場都有附近廟宇掛奇布條提醒民眾可就近點燈。記者周宗禎／攝影
光明燈需求連年增加，連台糖農場都有附近廟宇掛奇布條提醒民眾可就近點燈。記者周宗禎／攝影
不少廟宇今年點光明燈、到廟裡拜拜的人特別多。記者周宗禎／攝影
不少廟宇今年點光明燈、到廟裡拜拜的人特別多。記者周宗禎／攝影

壓力 媽祖 拜拜 春節 神明

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